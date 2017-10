Le diocèse de Port-Louis fait entendre sa voix sur le cas de ces femmes cleaners des écoles du gouvernement en grève de la faim depuis plus d’une semaine. Hier après-midi, le vicaire général, Jean-Maurice Labour, a lancé un appel à un « dialogue » entre toutes les parties concernées afin de trouver une solution en ne manquant pas de qualifier les salaires de 1 500-Rs 2 000 d’« atteinte profonde à la dignité humaine ». De son côté, le Service Diocésain de l’Éducation catholique (SeDEC) dans un communiqué ce matin exprime « sa solidarité envers les toilet cleaners qui réclament un salaire décent ». Le SeDEC appelle lui aussi « à un dialogue profond pour revoir toute la question du service de nettoyage dans les écoles ».

Le SeDEC dit soutenir les cleaners travaillant dans les écoles du gouvernement qui sont en grève de la faim, en soulignant que ces grévistes « revendiquent en ce moment un salaire décent ». Le SeDEC fait part de la situation dans ses écoles où le service de nettoyage « est aussi confié aux compagnies privées » et parle donc en connaissance de cause en prenant position en faveur des cleaners qui sont en grève de la faim. « Cette situation perdure depuis pas mal d’années et le SeDEC a, dans le passé, alerté le ministère de l’Éducation à ce sujet. C’est pourquoi la RCEA a fait la requête d’employer 52 cleaners qui auraient un salaire adéquat selon leur scheme of service ». Le SeDEC ajoute que sa requête au ministère de l’Éducation « est toujours en attente ».

Étant donné que le contrat de l’actuel prestataire de services dans les écoles RCA tire bientôt à sa fin, le SeDEC a lancé un nouvel appel d’offres stipulant clairement que les « cleaners doivent recevoir un salaire minimal selon le Remuneration Order ». Selon le SeDEC, « cette action des cleaners fait prendre conscience à la population de la situation injuste et précaire dans laquelle ces familles se trouvent ». Le SeDEC ajoute que cette grève de la faim devrait obliger le ministère et les parties concernées « à engager un dialogue profond pour revoir toute la question du service de nettoyage dans les écoles ».

Pour le vicaire général, aucun citoyen ne peut « rester tranquille quand les droits humains, le bien commun et la justice sont en cause ». S’agissant de la grève de la faim des cleaners, Jean-Marie Labour dit que ces derniers « avaient épuisé les autres formes de dialogue et de négociation ». « Ces salaires de Rs 1 500 à Rs 2 000 par mois sont une atteinte profonde à la dignité humaine. De par ma position dans l’Église, j’appelle à un dialogue avec les autorités concernées qui seules peuvent donner un cadre légal à cette catégorie de travailleurs. La balle est dans le camp des autorités concernées pour donner un cadre légal qui respecte la dignité de ces cleaners », dit le père Labour.



Reaz Chuttoo : « Si la répression continue, il faudra descendre dans la rue »

Solidaire avec les femmes “cleaners” dans leur grève de la faim pour un salaire décent, entamée au Jardin de la Compagnie, le syndicaliste Reaz Chuttoo lance un appel à la population pour une manifestation pacifique. « Si la répression continue, il faudra descendre dans la rue », a-t-il dit ce matin. Selon lui, leur appel au gouvernement « n'est pas entendu », d'où cette décision. Reaz Chuttoo regrette que la situation « en soit arrivée à ce stade alors que des discussions entre les parties concernées auraient pu être entamées dans l'intérêt » de ces femmes. « C'est la réputation de Maurice qui est en jeu », dit-il, avançant qu'un élan de solidarité a été noté à l'étranger pour ces femmes “cleaners”, en atteste notamment le cas d'une personne brandissant une pancarte devant les bureaux d'Air Mauritius en Afrique de Sud.

Reaz Chuttoo demande au gouvernement de « mettre de côté son orgueil » et de « continuer les discussions » pour que ces femmes « puissent mener une vie décente ». Et de se demander : « Qui peut vivre avec un salaire de Rs 2 700 par mois ? » Dans le même souffle, Reaz Chuttoo réfute les arguments de la compagnie ayant recruté les “cleaners”. Selon lui, les « preuves avancées ont été fabriquées de toutes pièces pour démontrer que les grévistes mentent ». Il poursuit : « Ils ont menti et à cause d'eux, une des grévistes est tombée malade. » Cette dernière, précise-t-il, est sous perfusion à l'hôpital, où elle « refuse de manger et est toujours en grève, malgré son état » de santé.

De son côté, la syndicaliste Jane Raggoo déplore le « langage utilisé par sir Anerood Jugnauth » à l'encontre des grévistes. « Il ne sait pas ce qu'il dit. Son langage a profondément affecté ces femmes. La plupart de ces femmes ont voté pour Lalians Lepep et ont pleuré en entendant ses propos », dit-elle. Bien qu'affaiblie elle aussi, la syndicaliste ne compte pas baisser les bras. « Nou pou reste lamem », dit-elle. Idem pour Mireille Sundanum, une autre gréviste, qui a préféré rester allongée sur son matelas que de se rendre à l'hôpital, et ce en dépit de la détérioration de sa santé.

Selon Jane Raggoo, les femmes “cleaners” reçoivent Rs 1 500 depuis 2006. En 2012, une partie de ces femmes ont été recrutées par le ministère de l'Éducation, les autres l'étant par une société privée. Dans un procès-verbal du ministère du Travail envoyé à la Confédération des travailleurs du secteur privé en mai dernier, la performance des contractants a été décriée. « Owing to poor performance of contractors, contract of employment is being extended on a month-to-month basis. Funds are still being sought from Ministry of Finance & Economic Development to decide on the way forward », peut-on lire dans le document. Par ailleurs, en guise solidarité avec les femmes “cleaners” en grève, une dizaine de femmes comptent manifester leur mécontentement « face à l'inaction du gouvernement » devant l'Assemblée nationale ce mardi après-midi.