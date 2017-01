SOUVERAINETÉ SUR TROMELIN : Que la France et Maurice, deux pays amis, sollicitent volontairement l’arbitrage de la CIJ, a déclaré Paul Bérenger

L’ancien PM estime que le présent contexte en France n’est pas propice à une sereine ratification par l’Assemblée nationale française de l’accord de cogestion négocié

La France et Maurice, deux “pays amis” soucieux de parfaire leurs relations, devraient volontairement et d’un commun accord demander à la Cour Internationale de Justice (CIJ) de se prononcer pour savoir lequel d’entre nos deux États exerce la souveraineté sur l’île Tromelin. C’est ce que suggère Paul Bérenger, ancien Premier ministre et leader du MMM. Pour lui, deux “pays amis” comme la France et Maurice ont le devoir de solliciter un tel jugement obligatoire auprès de la CIJ. D’autant que, dit-il, les deux États disent être dans leur bon droit quant à leur revendication de souveraineté sur Tromelin. Et que, par ailleurs, le présent contexte en France n’est pas du tout propice à une ratification sereine par l’Assemblée nationale française de l’accord de cogestion de l’île longtemps négocié.

Paul Bérenger estime que 2017 s’annonce comme une année particulièrement difficile sur le plan international en raison, surtout, dit-il, des risques d’affrontements associés à l’installation de la nouvelle administration Trump controversée aux États-Unis. Évoquant les dossiers Chagos et Tromelin, l’ancien Premier ministre se dit, ainsi, “très inquiet.” Dans le cas de l’archipel mauricien démembré par les Britanniques, il rappelle que la dernière rencontre bilatérale entre officiels mauriciens et britanniques tenue à Port-Louis le 29 novembre dernier avait pris fin par l’imposition par la Grande-Bretagne du principe de “sovereignty umbrella” niant toute discussion autour de la souveraineté mauricienne sur les Chagos.

Paul Bérenger explique que sir Anerood Jugnauth et ses conseillers veulent donner à penser qu’il suffit, dorénavant, de demander au président de l’Assemblée générale des Nations unies d’enclencher les discussions sur la résolution mauricienne sur les Chagos. Or, dit-il, le texte de cette résolution en date du 16 septembre 2016 stipule clairement que celle-ci ne pourra être débattue avant juin 2017. Dans l’éventualité que la résolution soit débattue, l’ancien leader de l’opposition s’interroge sur le nombre de votes de soutien dont bénéficiera Maurice de la part des pays membres dans le contexte marqué par l’installation de la nouvelle administration Trump à Washington.

Tromelin: “Souveraineté mauricienne full proof”

Paul Bérenger se dit tout autant inquiet dans le cas de Tromelin. Il rappelle que c’est en 2010, sous le précédent gouvernement Ramgoolam, que l’accord de cogestion liant la France et Maurice avait été signé pour un délai initial de cinq ans. La partie mauricienne, note-t-il, avait vite ratifié l’accord alors que le Sénat français devait l’adopter en 2012. L’ancien chef de l’Opposition rappelle encore que des milieux politiques français, dont ceux du Front National (FN), devaient soulever un tollé en 2013 quand l’accord allait, initialement, être adopté par l’Assemblée nationale française.

Si bien, se souvient Paul Bérenger, que le 30 octobre 2014 à Paris, le PM mauricien d’alors, Navin Ramgoolam, informa “avec raison”, le président français, François Hollande, que compte tenu du long délai écoulé sans que l’accord ne soit ratifié par le Parlement français, la partie mauricienne n’était plus interessée par l’accord et qu’elle se réservait le droit de faire de nouvelles propositions. Paul Bérenger estime ainsi qu’en tant que deux pays amis soucieux d’approfondir leurs relations, Maurice et la France pourraient volontairement et d’un commun accord demander à la Cour Internationale de Justice (CIJ) de trancher la question quant à savoir qui entre nos deux pays exerce, effectivement, la souveraineté sur Tromelin.

Paul Bérenger prend, notamment, au mot à ce sujet l’ancien député socialiste réunionnais et ancien secrétaire-général de la Commission de l’océan Indien (COI), Wilfrid Bertile, pour qui la souveraineté française sur Tromelin serait établie en regard du Droit international. Il avance, pour sa part, que la cause de la souveraineté mauricienne sur Tromelin est “full proof” en se référant aux dispositions du Traité de Paris de 1814. Pour Paul Bérenger, un tel contentieux entre la France et Maurice, deux “pays amis” soucieux d’approfondir leurs relations, devrait être volontairement réglé devant la CIJ par le prononcé d’un jugement obligtatoire qui lierait juridiquement les deux parties.

Paul Bérenger souligne, dans ce cas, la différence avec l’affaire des Chagos que Maurice contemple aussi de porter devant la CIJ mais pour un simple avis consultatoire et non un jugement obligatoire. La différence tenant au fait que dans le cas des Chagos, contrairement à Maurice, la Grande-Bretagne n’a pas souhaité soumettre volontairement le litige au jugement de la CIJ. D’où la nécessité de passer par un vote des Nations Unies pour obtenir que la CIJ soit habilitée à donner un avis consultatif mais non contraignant sur le litige.

Paul Bérenger rappelle que c’est le nouveau gouvernement dirigé par sir Anerood Jugnauth issu des urnes en décembre 2014 qui a remis sur le tapis la question de congestion de Tromelin avec la France. Pour lui, dans le présent contexte français marqué par le départ imminent du président en exercice, François Hollande, la tenue du premier tour de l’élection présidentielle le 23 avril prochain et l’hostilité affichée, notamment, par l’extrême droite française représentée par le FN en cette période électorale au projet de cogestion de Tromelin avec Maurice, c’était le pire moment choisi pour demander à l’Assemblée nationale française de ratifier le projet. Le vote en ce sens est prévu ce mercredi.

Fourniture d’eau: “Où sont passées les promesses?”

S’il concède, par ailleurs, qu’il convient de mettre de l’ordre dans la pratique de la médecine, Paul Bérenger estime que tout doit se faire “dans le dialogue” et sans que cela ne se fasse “aux frais des patients.” “Que ce soit parmi les députés, les avocats, les journalistes ou les policiers, il y a des brebis galeuses dans tous les corps de métier, mais la pire des choses est de mettre tout le monde dans le même panier”, explique-t-il, en évoquant le présent conflit opposant le ministère de la Santé et les médecins-spécialistes de l’État qui exercent aussi dans le privé.

De même, sans vouloir, assure-t-il, généraliser, Paul Bérenger évoque ce qu’il croit être les “brebis galeuses” au sein de la police, dont l’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU), de la profession légale et du monde politique par rapport au trafic de drogue. Citant la récente mise au jour à Sainte-Rose, île de La Réunion, d’un réseau de convoyage inter îles par voie maritime impliquant des passeurs mauriciens, il assure que les autorités policières de l’île-sœur, méfiantes, auraient décidé de ne pas collaborer avec la police mauricienne.

Paul Bérenger critique aussi les carences qui perdurent dans la fourniture d’eau potable. Or, rappelle-t-il, durant la dernière campagne électorale, l’équipe aujourd’hui au pouvoir avait fait maintes promesses de régler, dans le meilleur délai, cet épineux problème. Il soutient que la population a, en outre, été “écorchée” dans le sillage de la baisse conséquente des prix du pétrole sur le marché mondial avec comme promesses que les énormes profits générés par le Central Electricity Board (CEB) allaient, entre autres, servir au règlement du problème de fourniture régulière d’eau potable.

Interrogé, Paul Bérenger laisse, d’autre part, comprendre que s’il devait y avoir concertation entre le MMM et les autres forces de l’opposition, cela ne devrait se faire que dans le cadre de l’action parlementaire au niveau de l’Assemblée nationale. “Il n’y a pas de rencontres prévues entre nous, d’autant que l’Assemblée nationale est en congé”, précise-t-il. Si, dit-il, dans le cadre de l’action parlementaire, le MMM et les autres partis de l’opposition parlementaire pourraient, à l’avenir, accorder leur violon, il n’est pas question pour lui d’alliance.

Paul Bérenger trouve, enfin, que le ton du message de Nouvel An du PM était “négatif”. “Il a laissé la population dans l’expectative par rapport, d’une part, à son retrait du devant de la scène, et en ce qui concerne, d’autre part, le remaniement ministériel.” Il note que, contrairement à ce qui avait été annoncé, sir Anerood Jugnauth ne participera finalement pas au sommet de l’Union africaine (UA) à Adis Abeba en Éthiopie en dépit de l’important agenda à l’ordre du jour, dont l’élection du nouveau président de la Commission africaine. Ce qui lui fait dire que l’on doit prévoir “d’importants développements” d’ici à la rentrée parlementaire en mars.