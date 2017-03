SOUVERAINETÉ TERRITORIALE : Chagos la fin du dialogue de sourds

Port-Louis fait face à nul autre choix que l’Advisory Opinion de la Cour internationale de Justice des Nations unies contre Londres

Le refus de la Grande-Bretagne de s’engager dans des discussions sur un Framework et un calendrier des Chagos sous le contrôle de Maurice exaspère l’hôtel du gouvernement

Les consultations entre Londres et Port-Louis sur le dossier de la souveraineté de Maurice sur l’archipel des Chagos ont atteint un point de non-retour. Le troisième round de discussions au niveau des officiels, qui s’est déroulé à Port-Louis, a été conclu sur un constat d’échec, l’hôtel du gouvernement contemplant de réactiver les procédures devant l’Assemblée générale des Nations unies au sujet de la résolution de Maurice en vue d’une Advisory Opinion de la Cour Internationale de Justice contre Londres sur le démembrement du territoire mauricien à la veille de l’indépendance du 12 mars 1968. La question devra faire l’objet de discussions entre le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et le Mentor Minister, sir Anerood Jugnauth.

Toutefois, avant toute annonce officielle sur le recours à la résolution des Nations unies pour acculer Londres sur le plan diplomatique et politique, le gouvernement prévoit de convoquer une réunion du comité parlementaire sur les Chagos. Cette rencontre, qui pourrait se dérouler au cours de la semaine prochaine, aura pour objectif de « dégager un consensus politique sur la marche à suivre dans cette affaire de souveraineté nationale ». C’est du moins ce que laissent entendre des sources bien informées à l’hôtel du gouvernement après la réunion d’hier.

L’unanimité se dessine à l’effet que l’heure des discussions avec les Anglais est révolue. La principale raison se situe au niveau du refus de Londres de s’engager formellement dans des discussions portant sur un Framework et un calendrier spécifique pour un retour des Chagos sous le contrôle de Maurice. « Les Anglais refusent toute discussion à ce sujet et ne font que répéter que les Chagos seront retournés que quand ils n’en auront plus besoin pour la défense », indique-t-on à l’hôtel du gouvernement, affirmant avoir donné la chance qu’il faut à la proposition du président de l’Assemblée générale des Nations unies pour une solution négociée à ce différend politique et historique.

Le communiqué officiel émis en début de soirée d’hier et après les discussions par le Prime Minister’s Office est présenté dans des milieux politiques autorisés comme étant « pregnant with meaning » dans la conjoncture sans vouloir ajouter le détail de trop. « After three rounds of discussions, progress is still unsatisfactory. While Mauritius is engaging in the discussions fully mindful of UK’s concerns about defence interests, proposals made so far by the UK do not meet the legitimate aspiration of Mauritius and therefore have been rejected », note le communiqué, laissant la porte ouverte à l’option de l’Advisory Opinion de la Cour internationale de Justice.

Auparavant, le Prime Minister’s Office soulignait que « The third meeting of senior officials from Mauritius and the UK was held on 7 March 2017 in Port-Louis, following the understanding reached last September in New York between Mauritius and the UK to defer, at the request of the UK, consideration of item 87 of the agenda of the current session of the UN General Assembly (entitled “Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on the legal consequences of the separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965”). Consideration of agenda item 87 was deferred in order to allow Mauritius and the UK to engage in discussions aimed at achieving the completion of the decolonisation process of Mauritius and the exercise of full sovereignty by Mauritius over the Chagos Archipelago. »