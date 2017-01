SOUVERAINETÉ TERRITORIALE : Londres échoue à la porte de Delhi sur les Chagos

Presqu’un retour à la case départ sur la question de la revendication de la souveraineté de Maurice sur les Chagos et sur Tromelin. Les étapes qui étaient prévues ces jours-ci, soit des discussions anglo-mauriciennes à Londres demain ou encore l’adoption par l’Assemblée nationale en France de l’accord sur la cogestion de Tromelin, mercredi dernier, ont été reportées. De son côté, Londres a essuyé un camouflet diplomatique déguisé avec New Delhi suite à nouvelle démarche en vue d’une intervention pour influencer la position de Maurice au sujet d’un recours à un vote de l’assemblée générale des Nations unies en faveur d’une Advisory Opinion de la Cour Internationale de Justice contre la Grande-Bretagne sur l’excision des Chagos avant l’accession du pays à l’indépendance le 12 mars 1968. La partie indienne a fait prévaloir sa principled decision sur les Chagos avant de suggérer aux Anglais de privilégier une « amicable solution » à ce différend politico-diplomatique qui remonte déjà à un demi-siècle.

En tout cas, le prochain round de discussions entre des officiels mauriciens et britanniques sur les Chagos, annoncées pour demain, ont été renvoyées au 2 février. Ce développement fait suite à des échanges de correspondances entre Port-Louis et Londres au sujet de l’agenda de ces consultations relatives à l’exercice de contrôle de Maurice sur l’archipel des Chagos. En fin de semaine, à l’hôtel du gouvernement, l’on affichait une sérénité par rapport au nouveau rendez-vous de Londres et on parlait d’un accord arrivé en ce sens sans révéler de plus amples détails à ce sujet. La partie mauricienne a formulé des objections formelles quant à l’approche de sovereignty umbrella pour ces discussions.

Difficile à dire si ce début de changement de mood fait suite aux retombées de la prise de position de New Delhi face à une demande des Britanniques pour une intervention du gouvernement indien sur Maurice au sujet des Chagos. Les autorités indiennes ont confirmé des informations de la presse à l’effet que le Foreign Secretary britannique, Boris Johnson, qui était en visite en Inde en fin de semaine, avait approché le Premier ministre indien, Narendra Modi, dans une tentative de peser son poids sur son homologue mauricien, sir Anerood Jugnauth, en vue de l’amener à revoir sa décision au sujet de l’Advisory Opinion de la Cour Internationale de Justice. Londres et Washington veulent, par tous les moyens, éviter la voie de la Cour Internationale de Justice sur les Chagos, sachant très bien les effets néfastes d’une censure contre le démembrement unilatéral du territoire mauricien.

Amicable solution

Apportant des précisions sur cette question d’importance stratégique pour l’océan Indien, les autorités de New Delhi confirment que le conseil qui a été prodigué à Londres est « d’œuvrer en vue de trouver une solution amicale avec Maurice à ce différend » et que des discussions doivent se tenir dans le cadre bilatéral. « There have been media reports that the visiting British foreign secretary raised the issue of Diego Garcia during his meetings in Delhi on January 18. The issue did come up in his discussions with senior officials. India made it clear that it has a long-standing and principled position on this subject. We also conveyed that it is for Britain and Mauritius to reach an amicable solution on this matter bilaterally », rapporte la presse indienne, citant des sources officielles en faisant la distinction que le dossier des Chagos avait été soulevé au niveau des officiels et non lors du tête-à-tête entre Narendra Modi et Boris Johnson.

Force est de constater que ce n’est pas la première fois que Londres s’engage dans la voie des pressions politiques et diplomatiques sur Maurice en passant par l’Inde. Une précédente a été enregistrée en septembre dernier, soit au lendemain de l’annonce faite par sir Anerood, signifiant sa détermination de saisir la présente session de l’assemblée générale des Nations unies avec une résolution pour cette Advisory Opinion. La dernière en date, soit celle en marge de la visite de Boris Johnson à New Delhi, aurait été initiée à la demande des Etats-Unis.

A Maurice, l’on se félicite de la prise de position des autorités indiennes sur la question des Chagos, même si au terme d’un dernier accord de défense signé avec Washington, l’Inde peut se prévaloir de la possibilité d’utiliser les facilités de la base militaire de Diego Garcia pour des unités de sa flotte maritime dans l’océan Indien. « S’il fallait une preuve de la solidité du bond entre l’Inde et Maurice, ce qui s’est passé en fin de semaine avec la visite du Foreign Secretary britannique en témoigne », soutient une source autorisée au Prime Minister’s Office, qui rappelle que la vigilance est toujours de mise par rapport au prochain move des Anglais.

Prudence

Sur un autre front de la souveraineté, soit Tromelin, Paris a préféré jouer la prudence dans la conjoncture marquée par les préliminaires de la campagne pour les élections présidentielles du début d’avril. Le gouvernement français a préféré, mercredi, retirer de l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale française le projet de loi portant sur l’accord de cogestion de Tromelin avec Maurice.

Confirmant cette décision, le secrétaire d’État chargé des relations avec le parlement, André Vallini, a justifié cette démarche dans un souci d’apaisement face aux inquiétudes. « La concertation est à approfondir avec les parlementaires », a-t-il déclaré. D’autres sources à Paris laissaient entendre qu’ « un débat irrationnel s’est emparé d’un certain nombre de groupes politiques » alors que « la France ne concédait aucune souveraineté. On préfère ne pas prendre de risques et faire ratifier cet accord » lors de la prochaine législature. Les groupes politiques n’auront alors « plus d’intérêt à faire monter cette mayonnaise ». L’adoption de ce projet de loi a été reportée sine die, sans nul doute bien après la prochaine échéance des élections présidentielles en France.

Les députés français, toutes tendances politiques confondues, qui avaient mené campagne contre la signature de l’accord de cogestion avec Maurice en souffrance depuis juin 2010 et la présidente et candidate du Front National aux élections présidentielles n’ont pas raté de crier victoire. À Port-Louis, le gouvernement se garde de faire des commentaires publics sur ce nouvel échec devant l’Assemblée nationale en France après celui de 2013 compte tenue des relations historiques et étroites entre Paris et Port-Louis.