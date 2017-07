SPA : promouvoir la musique classique indienne

À la School of Performing Arts (SPA) du Mahatma Gandhi Institute (MGI) à Moka, les disciplines artistiques s'adressent avant tout à des passionnés. De la danse indienne (bharata natyam, kathak, kuchipudi), aux instruments musicaux (sitar, tabla, mridangam, violon), en passant par le chant (hindoustani et carnatique), l'école forme ses étudiants au Children's course jusqu'au Post Graduate et aux Certificate et Advanced Certificate course. Pendant trois jours, soit du 25 au 27 juillet, la SPA, créée en 1964 pour la promotion de la musique classique à Maurice, a ouvert ses portes au public afin de lui faire découvrir les diverses formes d'expressions artistiques qui y sont proposées. Les visiteurs ont pu ainsi découvrir les neuf disciplines afin de les aider à faire leur propre choix. L'occasion aussi d'informer le public que parmi les cours jusque-là dispensés à temps partiel, certains seront aussi proposés à temps plein dès cette année et que de nouvelle formations artistiques y seront intégrées cette comme la music therapy, le dholak, le bajan et le veena.

Il existe en Inde une infinité de danses différentes. A Maurice, certaines d'entre elles, dont la danse classique ou bollywood, ponctuent et accompagnent les fêtes culturelles. Ce mardi-là, dans la classe de Kuchipudi de la School of Performing Arts (SPA), des jeunes filles et jeunes hommes en tenues décontractées tapent le sol de leurs pieds nus, suivant les rythmes et mouvements de la prof indienne, Mme Uppamah. Face à cette dame qui détient une maîtrise en danse classique, les jeunes novices reproduisent ses gestes. Les mains jointes, ils suivent le rythme de leurs pieds. Comme le bharata natyam, cette danse s'apprend dès le plus jeune âge.

Les gestes très gracieux du bharata Natyam, danse traditionnelle du sud se combinent à des mouvements très énergétiques, synchronisant parfaitement expressions faciales et mouvements des mains.

À l'origine religieuse, le kathak est une danse rythmée et narrative, et est toujours accompagnée de musiciens, principalement des percussionnistes (tabla, pakhawaj) mais aussi par des instruments plus mélodieux (sitar, harmonium…), et d'un chanteur qui narre une histoire. À l'inverse du bharata natyam, le kathak met davantage l'accent sur les mouvements des pieds, alternant pirouettes et poses dites « statuesques ».

Dans le couloir, des ados et enfants se pressent pour s'initier aux autres cours. Celui du chant carnatique dispensé par M. Narsiah. Tandis qu'un autre groupe a déjà pris place dans la classe de tabla. Ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à ces arts nés en Inde. "Cette année, nous accueillons environ 600 nouveaux étudiants", dit le Dr Premilla Manohur Hungsraz, Head of School of Performing Arts et Vocal Senior Lecturer.

La journée portes ouvertes a été proposée et coordonnée par Amrita Seebaluck-Makoonlall, Senior Lecturer en sitar à la School of Performing Arts du MGI. L'objectif est de faire découvrir aux visiteurs les cours artistiques que propose l'institut. "Ces journées permettent aux élèves de faire leur propre choix après s'être initiés aux différents cours proposés par l'institut" nous informe Amrita Seebaluck-Makoonlall.

Popularité grandissante

La popularité grandissante de ces disciplines artistiques s'explique par un intérêt pour la musique classique, la culture et l'histoire de l'Inde. "Les raisons de se lancer dans l'apprentissage de ces disciplines varient d'une personne à une autre. La plupart viennent 'for the sake of music'. D'autres, bien sûr, aspirent à devenir profs, musiciens, chanteurs ou danseurs. Les six centres de la SPA implantés à travers l'île comptent environ 1500 élèves", déclare le Dr Hungsraz.

Plus accessibles, car accueillant des élèves dès leur sortie du CPE et aussi des adultes, les cours permettent de préparer un diplôme en musique, en chant et en danse. Et une fois le diplôme obtenu, ils permettent de poursuivre des études- degré, puis une maîtrise avec la collaboration de l'Université de Maurice (UOM). Les études durent sept ou huit ans.

Les programmes offerts par le SPA incluent le Children's course, Certificate course, Advanced certificate course, Certificate of proficiency in performance diploma, Undergraduate and post graduate programmes jusqu'au PHD.

La School of Performing Arts compte quatre départements : string, percussion, dance et vocal et chaque département a son head of department. Et ailleurs dans d'autres régions de l'île, ils sont 68 à enseigner dans les DDMD, DENEL (Decentralisation of Music & Dance Department -Distance Education and E-Learning), et 13 au Creativity and Performance Department (CPD). Les centres se trouvent notamment à Plaine Magnien, Flacq, Solferino, Nouvelle-France, France Boyer, Goodlands, Triolet.

Les débouchés sont nombreux

Il est possible de préparer sa maîtrise et de se former à l'enseignement. "Les profs de DDMD sont pour la plupart les produits de notre école. Ils sont 68 environ", nous dit le Dr Hungsraz. Parmi les professeurs formés à la SPA et qui y enseignent, M. Sohorye, joueur et prof de tabla, a fait sa maîtrise en Inde. Les tablas accompagnent la musique chantée et jouée. Certains autres professeurs sont connus pour leur qualité de danseur ou de vocaliste de style carnatique ou pour leur talent de musicien. À l'instar d'Amrita Seebaluck Makoonlall qui est Senior lecturer en sitar. A part l'enseignement, il existe d'autres débouchés. "Diplômes en poche, nos étudiants peuvent accéder à d'autres métiers en lien avec la danse ou la musique", dit cette dernière.

Par ailleurs, il existe aussi d'autres formes d'"achievements". "Certains de nos profs sont partis en tant qu''examiners' dans d'autres universités à l'étranger, ce qui n'est pas donné à tout le monde", laisse entendre le Dr Hungsraz. D'ailleurs, elle a, elle-même, été invitée en tant que Human Resource en 2015 à la faculté de Music & Fine Arts à Delhi University, dans le cadre d'une conférence sur "The global impact of modern trends on traditional music".

From known to unknown

À part les techniques de la musique (alap, sargam tana), la formation vise aussi à donner aux étudiants une culture artistique et historique approfondies : "Dans tous les modules, les cours abordent l'histoire de la musique indienne, la pédagogie, music of various nations, la théorie, l'applied theory. Et dans la formation pédagogique, l'une des méthodes pour aller à la découverte de la musique classique indienne est 'from known to unknown'".

Si la SPA oeuvre pour la promotion de la musique classique indienne, et qu'en Inde la musique et la danse sont d'une infinie variété, l'école compte faire découvrir d'autres formes d'expression artistiques à ses élèves. Ainsi dès cette année (la date ne nous a pas été confirmée), la musicothérapie fera son entrée au cursus. La musicothérapie est une discipline connue pour ses nombreux bienfaits :"Frozen emotions which have been cristallised have to be diluted and removed through music therapy", soutient le Dr Hungsraz. Et parmi les autres enseignements qui y seront dispensés figurent le bajan (chants spirituels), le ghazal (poêmes en ourdou) ou encore le veena.