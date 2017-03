SPÉCIALISTES: Le « 9h-16h » à l'hôpital respecté à la lettre

Le ministre la Santé, qui a promis dès son entrée en fonction, depuis plus d'un mois, de nouvelles mesures dans le but de mieux contrôler la « double pratique privé-public », n'a pas encore communiqué ces dernières aux médecins concernés et au grand public. Cette pratique n'a pas été abolie mais, selon nos informations glanées du côté des hopitaux, les 300 médecins éligibles pour exercer aussi au privé « sont aujourd'hui très prudents et très disciplinés », surtout en ce qu'il s'agit de leurs horaires de travail.

En effet, les spécialistes de l’État doivent obligatoirement s'occuper d'abord des patients du service public de 9h à 16h avant de traiter leur clientèle du privé. « Il y a moins d'abus de coté. Tout le monde est à son poste de 9h à 16h », affirment un Senior Specialist et un responsable d'un hôpital. Pour leur part, les cliniques privées respecteraient l'engagement pris auprès du ministère de la Santé, soit de veiller au mieux de leurs possibilités à ce que les médecins fonctionnaires ne soient pas dans leurs services de 9h à 16h. « Il n'y a pas de nouvelles mesures de contrôle. En revanche, il y a nettement beaucoup plus discipline au sujet des mouvements des médecins. Nous avons fait clairement comprendre à nos confrères du public qu'on ne veut voir personne dans le privé entre 9h et 16h. »

Par ailleurs, l'affaire logée en cour par le syndicat des spécialistes au nom d'une centaine de médecins, attendant depuis 2012 une réponse du ministère à leur demande de « double practice », a été renvoyée au mois de mai. Le “final hearing” prévu durant le mois de février dernier devant le juge en chambre a été reporté en raison du changement effectué entre-temps à la tête du ministère de la Santé. Pour rappel, la position adoptée sur cette question par Anwar Husnoo – lui-même de la profession médicale – tranche nettement avec celle de son prédécesseur à la Santé.