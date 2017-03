SPÉCIALISTES— DÉCISION DU CABINET: Le gouvernement maintient la « pratique privé-public »

Les médecins de la Fonction publique jubilent devant la décision prise par le Cabinet des ministres hier de permettre à nouveau aux spécialistes de l’État d'exercer également dans le privé d'après certains règlements, notamment après leurs heures de travail à l'hôpital. Le syndicat des spécialistes se dit « satisfait » de la position du gouvernement mais estime que le critère fixé par les autorités, selon lequel « the privilege of private practice will be restored to specialists/consultants reckoning two years of postgraduate specialist qualification » donne lieu « à plusieurs interprétations » et prêterait donc « à confusion » parmi les médecins. Ce syndicat espère que la réunion prévue entre le ministre et les trois syndicats des médecins de la Fonction publique lundi prochain « apportera des éclaircissements » à ce sujet.

Les médecins rappellent que le ministre Anwar Husnoo, dès son entrée en fonction en début d'année, s'était prononcé en faveur de la « double practice » et que la décision du Cabinet, à leur avis, confirme la position du ministre. « Le ministre Husnoo a respecté son engagement et la décision du Cabinet à première vue paraît favorable » réagissait hier soir le Dr Dushyant Purmanan, président du syndicat des spécialistes.

Le ministre de la Santé a convoqué les trois syndicats des médecins à une réunion à son bureau ce lundi pour discuter de deux questions spécifiques, à savoir les nouveaux règlements pour la « double practice » et le « shift system » concernant les généralistes. Pour sa part, le syndicat des spécialistes attend cette rencontre pour avoir des détails concernant le « compliance mechanism » visant un meilleur contrôle de la pratique privé-public, et qui a été mentionné dans le communiqué de la réunion du Cabinet des ministres hier. A ce sujet, le communiqué souligne les réunions que le ministère a eues ces dernières semaines avec tous les partenaires de la santé publique et privée « to reduce abuse » s'agissant de la double practique.

Le syndicat des spécialistes ajoute que le terme « reckoning two years of postgraduate specialist qualification » exigé de ceux autorisés à la “double practice” « n'est pas clair ». Le Dr Purmanan, que nous avons contacté hier soir, explique : « Nous avons reçu beaucoup d'appels des membres du syndicat durant la soirée sur ce critère mentionné dans le communiqué du Cabinet. Certains se demandent si cela signifie “deux ans après l'enregistrement auprès du Medical Council” ou s'il s'agit de la durée de la formation “post-graduate”. »