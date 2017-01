SPÉCIALISTES DE L’ÉTAT—PRATIQUE DANS LE PRIVÉ: Aucun permis renouvelé en 2016

Les spécialistes de l’État sont en ébullition en ce début d’année. Le ministère de la Santé n’a renouvelé aucun permis accordé à 300 d’entre eux qui avaient le « privilège » de faire de la pratique privée en dehors des heures de travail et s’apprête à revoir la politique concernant la double pratique privé-public. Un abus de ce « privilège » serait à l’origine de cette décision. Le ministère invite le public à faire part de son opinion sur cette question dans le cadre d’un atelier de travail prévu le 17 janvier prochain. Le syndicat des spécialistes, très sollicité par ses membres, envisage la tenue d’une assemblée générale en urgence pour décider de la marche à suivre.

Le droit pour les médecins du service public d’avoir aussi une clientèle dans le privé est inscrit dans la loi et voici ce que la Public Health Act dit spécifiquement à ce sujet sous la section VI-Private Practice authorised by Minister : « (1) A Government medical officer shall not undertake private practice except with the permission of the Minister. (2) The Minister may – (a) exclude estate practice from the private practice of a Government medical officer ; (b) limit his private practice to consulting practice ; and (c) define the areas within which his practice may be exercised ».

Dans les milieux du ministère et au sein de la profession elle-même on a toujours qualifié cette autorisation de double pratique de « privilège ». « Le privilège de « private practice » pour les professionnels employés dans la Fonction publique est d’actualité », dit le communiqué du ministère de la Santé et de la Qualité de la vie en date du 30 décembre 2016 à propos de la tenue de l’atelier de travail qu’il organise le 17 janvier prochain et auquel les professionnels de la santé de même que le public sont invités.

À ce jour quelque 300 médecins détiennent ce permis pour pratiquer dans le privé et jusqu’à 2015 ils recevaient chaque année une lettre du ministère les informant que leur permis a été renouvelé pour une période spécifique. « Normalement chaque année les spécialistes reçoivent une lettre du ministre les informant qu’ils sont éligibles pour la pratique privée pour telle période », dit le Dr Dushyant Purmanan, président de la Government Medical and Dental Officers Association. Mais l’année dernière le ministère a changé de méthode par rapport à son autorisation. Une communication a été envoyée aux hôpitaux pour demander aux médecins qui souhaitent poursuivre la pratique dans le privé d’envoyer leur requête. « Jusqu’à présent nous n’avons reçu aucune lettre du ministère à notre demande. En principe sans cette autorisation du ministre aucun spécialiste ne peut avoir de la clientèle privée », dit un médecin. Le syndicat des spécialistes confirme que le ministère « n’a envoyé aucune lettre de confirmation » aux médecins concernés par la double pratique. « Le ministre n’a dit ni oui ni non et en l’absence de communication officielle sur le renouvellement de permis, on considère que le permis est toujours valable », dit le président du syndicat.

Selon nos informations, l’intention du ministère de revoir cette politique serait due à « certains abus » de la part des médecins autorisés à la clientèle privée. Le syndicat des spécialistes réagit : « Dans toutes les professions il y a des brebis galeuses. Le spécialiste qui est éligible pour la clientèle privée exerce ce droit selon certains paramètres fixés par les autorités et ils sont tous au courant des conditions. Si le ministère trouve qu’il y a certains abus il aurait dû prendre des sanctions contre les personnes concernées et non pas prendre une décision qui touche l’ensemble de la profession. Il y a toujours eu un partenariat privé-public dans l’intérêt des patients. Que le ministère ne mette pas en péril ce partenariat qui a bien fonctionné jusqu’ici. Mais on peut améliorer les choses », conclut le président du syndicat des spécialistes.