SPECTACLE—LE 1ER OCTOBRE À 19H: Le roi de l'imitation Jayvijay Sachan au MGI

Jayvijay Sachan, célèbre comédien de stand-up indien, se produira le 1er octobre à 19h au Mahatma Gandhi Institute, à Moka. Il s'agira d'un show humoristique à la sauce bollywoodienne. L'artiste imitera les voix de plusieurs personnalités du monde politique et artistique. L'événement est organisé par Dveomedia et Zee TV.

Jayvijay Sachan peut imiter jusqu'à 200 voix de célébrités de Bollywood. Dans son répertoire, on compte Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Salman Khan, Ajay Devgan, Aamir Khan, Narendra Modi, le Premier ministre indien ainsi que des voix féminines, dont celle de Lata Mangeshkar. Il s'est fait remarquer en imitant le personnage de Harry Potter.

Le célèbre imitateur indien, qui s'est révélé lors de l'émission India's Got Talent en 2014, est le premier comédien de stand-up à atteindre les demi-finales de cette dernière émission. Il compte aujourd'hui 225 000 followers sur Facebook ainsi que 218 000 abonnés sur YouTube. Jayvijay Sachan a participé à plusieurs émissions sur les chaînes populaires de la télévision indienne. C'est lors d'une de ces émissions qu'il a rencontré son idole, Shah Rukh Khan. Ce dernier a été impressionné par une imitation des dialogues romantiques du film Kal Ho Na Ho. Il a signé récemment un contrat avec un important groupe de télévision indienne et vient de terminer le tournage d'un film aux côtés d'Ali Asgar.