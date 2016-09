Le samedi 24 septembre, le théâtre Serge Constantin accueillera la troupe Bakhus pour un spectacle chorégraphique, A l’Ombre de Coré, explorant l’univers du champ visuel « avec ce que l’on voit et ce l’on croit voir », fait ressortir l’Institut français de Maurice (IFM) dans un document diffusé à la presse.

Dans son projet chorégraphique, la troupe explore les expressions corporelles et les ombres transportant le spectateur dans un monde onirique où se mêlent l’univers réel et un univers virtuel, créant une confusion dans sa tête.

À l’Ombre de Coré est né en 2011 à la suite d’une rencontre entre le chorégraphe Mickaël Six et Sami Loviat-Tapie, chorégraphe et danseur. C’est en 2001 que Mickaël Six commence la danse hip-hop dans le milieu de la Break Dance de Rennes. Deux ans plus tard, il emménage en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et intègre le milieu “underground” et participe a des “battles” de la région. En parallèle, il poursuit des études de statistiques et s’intéresse au travail artistique de la directrice de la compagnie Artefakt, Céline Amato. Une rencontre qui lui permet de concevoir une dimension différente de la danse. Il se produit au sein de différentes compagnies et enseigne son approche de la danse dans plusieurs structures : écoles de danses, établissements scolaires et musées, entre autres. Une expérience qui lui permet de comprendre les différents rapports que peut avoir le public avec la danse et se forger une expérience basée à la fois sur la pratique et la rencontre.

Fort de cette expérience, en 2011, il décide de prendre son indépendance et d’orienter ses projets autour d’une pédagogie et de créations qui lui sont propres. Il crée la compagnie de danse Bakhus, qui a pour objectif « la création artistique avec, comme support, la danse hip-hop et contemporaine, à la croisée d'autres formes artistiques », que sont la comédie, la vidéo, la musique live et l’art graphique. La compagnie compte aujourd’hui trois spectacles qui sont en tournées.

Quant à Mickaël Six, outre d’être danseur, il est aussi metteur en scène, créateur de lumière sur scène, scénographe, vidéaste et costumier. La compagnie se produit dans différents milieux (sportifs, en festival et au sein de structures associatives culturelles et éducatives) pour sensibiliser le public à son art. Cela se fait aussi à travers l’apprentissage de la danse avec le jeune public ou les personnes handicapées, en réinsertion ou se trouvant en milieu carcéral, ou encore à travers divers projets de transmissions, d’interventions ou de formations.

Cette pièce a été programmée au théâtre La Passerelle, à Gap, une scène nationale des Alpes du Sud, en 2013, et au festival les Hivernales d’Avignon, en 2014, fait ressortir l’IFM. Le spectacle a lieu le samedi 24 septembre à 20h au théâtre Serge Constantin, Vacoas. Les billets seront en vente à Rs 50, Rs 150 et Rs 300 aux heures d’ouverture à l’IFM et au Centre culturel d’expression française, à Curepipe.

MUSIQUE

Patyatann sort « Sanpek »

Patyatann vient de sortir son premier album « Sanpek ». À cette occasion, en collaboration avec la librairie l’Artelier, il invite les amateurs de musique à réserver leur copie par courriel à latelierlitteraire@intnet.mu ou en appelant au 208 29 15.

Le groupe Patyatann est un ensemble métissé de talents 100 % mauriciens composé d’Anthony, Sarasvati, Ludovic et Anoushka. « Tout chez eux respire le mauricianisme : la diversité des instruments (ravanne, bobre, zez, le rouler réunionnais, le erhu chinois et le mridanga de l’Inde) ». Fusionnant notre multiculturalité avec différents styles musicaux, « Patyatann donne naissance à une musique nouvelle et vraie », fait ressortir l’Artelier. L’album est disponible à Rs 300.