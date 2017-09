SPECTACLE ABAIM : ATD Quart Monde

Dans le cadre de la campagne Stop Pauvreté et dans le sillage des événements visant à sensibiliser le public afin d’éradiquer l’extrême pauvreté, Abaim et ATD unissent leurs forces pour un spectacle haut en couleurs qui avait été monté pour le 182e anniversaire de l’abolition de l’esclavage. Le spectacle est programmé pour le samedi 30 septembre au Centre d’Abaim à Barkly de 15h00 à 17h00. ATD Quart Monde a des liens dans plusieurs régions et villages de l’Ile Maurice : Beau-Bassin, Anoska, Chebel, Vuillemin, Richelieu, Petite-Rivière, Souillac, African Town et Bois-Marchand. En 2017, ATD Quart Monde mène tout au long de l’année une campagne de mobilisation internationale, « #StopPauvreté, Agir tous pour la dignité » à l’occasion de ses 60 ans et des 30 ans de la Journée mondiale du refus de la misère. A l’île Maurice, la campagne a été lancée le 12 février et se poursuivra jusqu’au 17 octobre 2017. Retrouvez tous les événements de la campagne sur www.stoppauvrete.org