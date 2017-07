SPECTACLE - ET LE PLAZA REVIT : Le théâtre défie l'espace et le temps

Le théâtre renait toujours de ses cendres. Il n'est qu'interdiction et autres conventions qu'il faut dépasser. C'est ainsi que Le Plaza reste vivant. Ce théâtre a une vie foisonnante qui défie l'espace et le temps. Après plusieurs années de turbulences, on nous annonce de bonnes nouvelles : « La rénovation de l'avant du Plaza est terminée, elle comprend la salle des fêtes et les anciens bureaux qui ont été convertis en galerie d'art et espace d'exposition. La rénovation du théâtre lui-même commence cette année et va durer deux ans. Nous devons soutenir cet effort et montrer à la mairie que cette rénovation, tant attendue, est une priorité. »

La Société Musicale de l'Ile Maurice et Opera Mauritius (les organisateurs) informe le public que la rénovation de la salle des fêtes du Plaza a abouti. La salle des fêtes « a retrouvé toute sa splendeur, avec plafond, lustres, boiseries… » pour accueillir un concert classique « Et le Plaza revit » le dimanche 6 aout à 16h30 avec comme participants : l'Ensemble 415, Jean-Michel Ringadoo et Katrin Caine. Une exposition photos suivra le concert. La fougue et l'énergie des artistes réinventent peut-être le théâtre. Les répertoires les plus classiques deviennent modernes chaque fois qu'on les monte à nouveau. L'Ensemble à cordes 415 comprenant violon, alto, violoncelle, contrebasse et un clavecin nous propose un nouveau répertoire.

Trois de leurs membres font des études supérieures de musique classique en Chine, notamment Guy-Noël Clarisse. Il a eu l'occasion, pendant six mois, de diriger l'orchestre de l'université de Nanjing avant de se joindre au Alexander Chamber Orchestra, sous la direction du russe Alexander Pyankovsky. Dans ce programme de musique classique conçu comme un voyage musical allant de la musique baroque avec Bach, Vivaldi et Pachelbel, en passant par Mozart et d'autres s et des compositeurs pour finir avec de la musique de film. Katrin Caine et Jean-Michel Ringadoo se produiront dans des extraits d'opéra, des mélodies napolitaines et des œuvres contemporaines. Ce programme s'inspire de la tournée internationale en Afrique de l'Ouest de l'Ensemble 415 et des chanteurs lyriques mauriciens. C'est là un exemple que le théâtre est très puissant, il résiste, il survit à tout, aux conflits, au manque d'argent. Il suffit de dire « Et le Plaza revit » et de faire faire entrer des chanteurs et des musiciens pour créer l'attente du public sans lequel il n'y a pas de théâtre, ne l'oublions jamais. Le public attend. C'est le personnage grâce à qui le théâtre continue d'exister.

Infos pratiques : Premières Rs 650, Secondes Rs 500, Troisièmes Rs 350, Latérales Rs 100. Ces prix comprennent les boissons, thé, café et pâtisserie et l'accès à l'expo photos. En vente dans le réseau Otayo - Tel : 466 99 99 - www.otayo.com

Concert, 25 ans d'existence

Les OSB à Olivia le 2 septembre

La route a été longue et le sera encore pour les Otentik Street Brothers. Le quatuor n'a pas dit son dernier mot. Et un quart de siècle d'existence, ça se fête. C'est à Olivia, dans l'Est du pays que les OSB ont décidé de célébrer l'événement aux sons de leurs succès. A nouveau réunis sur scène, Kool B, Blakkayo, Dagger Kila et KenzoEscobar donnent rendez-vous à leurs inconditionnels et aux amoureux de ragga à partir de 19 heures, sur le terrain de foot du village, le 2 septembre prochain. Mais avant que ne commence la grande nuit des OSB, Ras Natty Baby, Linzy Bacbotte, Natir Chamarel, Jerry n thé Resistance, Tian Corentin, Otentik Groove assureront la première partie du concert. Les billets (Rs 300) sont déjà en vente.

