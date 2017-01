SPECTACLE—LA REINE DES NEIGES: Tourbillon d’émotions au J&J Auditorium

Les petites filles se sont régalées dimanche au spectacle de La Reine des Neiges. Elles étaient nombreuses à porter leurs petites robes à la manière d’Elsa, l’héroïne du conte d’Andersen. Le spectacle, réglé comme sur du papier à musique, s’est déroulé dans le temps indiqué dimanche au J&J Auditorium et on pouvait entendre de petites voix dans la salle entamer l’air de « libéré, délivré ». Le show, signé par le metteur en scène Nathan Guichet, a été rendu possible grâce à sa maison de production, Nathan Showworld, en collaboration avec GL Events pour le spectacle à Maurice.

Une file d’attente, les mamans tenant la main de leurs petites filles et leur expliquant que c’est une comédie musicale qui sera jouée sur la scène du J&J Auditorium. Dans la bousculade, une mère s’énerve et lance : « Faites la queue comme tout le monde. » Mais dans cette cohorte, ce sont les petites qui ont jubilé. Nathan Guichet, le metteur en scène de la comédie musicale, a tenu sa promesse, celle de restituer ce conte en gardant sa trame et sa sensibilité. Grâce à Elsa, la Reine des Neiges, sa sœur Anna, Hans, le méchant et Olaf, le bonhomme de neige, la joie était visible dans la salle.

Le point fort de ce spectacle est incontestablement l’héroïne, la Reine des Neiges, éclatante dans sa robe bleue et sa robe des neiges, faite de Led. Elle a séduit petits et grands par sa voix et sa présence scénique. Une petite fille ne peut s’empêcher de s’extasier : « Maman, regarde comme Elsa est belle. Elle est délivrée, libérée. » Sur l’écran, des flocons de neige apparaissent… La magie opère et on sourit devant ces petits yeux ébahis et ses petites mains levées dans la salle, comme pour dire que leur dessin animé préféré a pris vie sur la scène du J&J Auditorium.

Douze artistes francophones, dans des habits colorés, ont emmené le public dans leur valse tourbillonnante au royaume d’Arendelle. C’est là que démarre l’histoire d’Elsa et d’Anna, deux sœurs qui entraîneront les petits dans leurs méandres. Le message qui revient en leitmotiv pour briser le sortilège est un vrai baiser d’amour pour conjurer le mauvais sort. Entre Hans, qui a fait croire à Anna qu’il l’aimait, et Elsa, qui n’arrive pas à contrôler ses émotions et qui, par sa colère, a givré sa sœur Anna, on vacille. Finalement, c’est le baiser de la fraternité entre les deux sœurs qui brisera le mauvais sort, démontrant qu’un amour et une amitié réels peuvent transcender les barrières. Entre une trame qui tient en haleine et des comédiens au haut de leur forme, qui parviennent à restituer toute cette ambiance, le show mérite amplement une “standing ovation”.

GL Events, avec à sa tête Gérard Louis, marque un grand coup en ce début d’année auprès des enfants. La présence de cette troupe à Maurice a permis aux petits de plonger de nouveau dans ce conte d’Andersen. Hormis la Reine des Neiges, Olaf, le bonhomme de neige, a aussi eu la cote. Sa prestation fait rire et ses étourderies ont fait le bonheur des petits. Le public a eu droit à des chansons, des danses, du théâtre. Une comédie musicale qui n’a laissé personne insensible dans la salle. Après le show, les petites filles ont eu droit à une séance de photos avec La Reine des Neiges contre Rs 150. Un moment que plus d’un n’a pas voulu louper. Les contes sont éternels, mais une photo souvenir l’est encore plus pour se souvenir de ce jour où la Reine des Neiges a comblé leurs vœux.

J&J AUDITORIUM—Les Kids United en concert à Maurice

Après le spectacle La Reine des Neiges, voici un concert qui ravira les petits. Les Kids United seront le 16 avril sur la scène du J&J Auditorium, à Phœnix. Avec leur million d’albums vendus, Erza, Esteban, Gabriel, Gloria et Nilusi, à la voix d’or, font un tabac en France. Après le Zénith et l’Olympia, ils débarqueront au pays pour un grand concert mémorable.

Les Kids United, connus pour leurs titres à succès, à l’instar d’On écrit sur les murs, Qui a le droit, Heal the World, que des reprises du répertoire des grands artistes, ont conquis bien des cœurs. Cette initiative revient à Corneille et Hélène Ségara, qui avaient décidé d’encadrer des enfants de 8 à 15 ans pour chanter la paix et l’espoir. Par la suite, pour chaque vente, un euro aurait été reversé à l’UNICEF. Parmi les voix du groupe figure Gloria, 9 ans, de Metz, qui a déjà, à un plus jeune âge, participé au concours The Voice Kids. Nilusi, 16 ans, s’est fait remarquer en 2014 lors de l’émission L’École des Fans. Ayant sa propre chaîne sur YouTube, la jeune chanteuse joue également du piano, de la batterie et de la guitare. Erza, lui, n’a que 10 ans et ses parents sont originaires du Kosovo. Dans l’émission La France a un incroyable talent, elle séduit par sa prestation sur Papaoutai, de Stromae. Estaban, 16 ans, possède aussi sa propre chaîne sur YouTube, Esteban Y Diego, qu’il anime avec Diego, son cousin. Gabriel, 14 ans, est d’origine anglaise et partage son temps entre la France et l’Angleterre. Il n’avait que 13 ans lorsqu’il s’est joint à la formation Kids United. Le groupe a vendu 500 000 exemplaires du tube On écrit sur les murs et 400 000 exemplaires de Tout le bonheur du monde. Les billets pour le concert sont en vente au Rezo Otayo au 466-9999. Prix : Rs 1 700 (VIP), Rs 1 300 (1re catégorie), Rs 900 (2e catégorie) et Rs 600 (3e catégorie).