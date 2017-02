SPECTACLE - ZWE LONTAN. ZISTWAR, SEGA TIPIK, RAVANN : Une école vivante de la transmission du patrimoine

C`est l`histoire de mama Telezi et Pa Lindor, des griots qui ont constitué une littérature orale et une langue servant à transmettre les valeurs d`une société qui s`est construite dans la douleur de l`esclavage. « apart mama Telesi, ti ena Pa Lindor ousi. Kan li koze, ou avans soufrans outrouv douleur. Dan bwa ki ena dibwa ! Koumsa sa pei la finn konstrir avan li vinn nou pei pou nou tou… » Depuis 35 ans le Grup ABAIM s`efforce d`exploiter comme il se doit la richesse des contes d`antan, des jeux, des proverbes, du séga tipik dans son travail de création et d`enrichissement du patrimoine immatériel à Maurice depuis la période de l`esclavage. C`est dans son fonds de contes collectés que le groupe a puisé pour créer un spectacle, chants, danses, conte, jeu de mots « O lasikande » autour d`un griot (Alain Muneean), comédien, poète, chanteur et musicien et des enfants. Le spectacle se situe au carrefour de plusieurs arts, et c’est cette caractéristique qui fait sa richesse. « Kreasion langaz ek kiltir kouma premie form liberasion dans Moris avan labolision lesclavaz » est un projet de la « Kreol Speaking Union » réalisé par ABAIM en 2017 pour commémorer l`abolition de l`esclavage à Maurice. 70 enfants sur scène. Kostim : Flo Drachsler, direksion teknik : Denis Essoo, infografi : Frederic Antoinette, foto : Simon Fuller, slam : Fanion Guillaume. Il y avait les éléments nécessaires pour se souvenir des contes du pays et assurer que de cette tradition basée sur l`oralité reste encore très forte. Le griot a su rendre son récit vivant et provoquer l`intérêt du public. La formule choisie : le récit du conte est entrecoupé de chants, parfois de danses et de la narration du griot. Il arrive que griot joue du bobre en sourdine pour accompagner le récit. Les enfants reprennent en chœur « Lerla » pour relancer le conte. Et pour clore le spectacle le griot remet le conte là où il l`a pris – dans le patrimoine oral. Car nul ne connaît vraiment l`origine de ces contes. Et comme dans tout conte il y a des messages. Abaim a choisi de mettre en lumiere, cette période de souffrance dans laquelle la langue créole est née. Une période qui a joué aussi un rôle important dans la construction du pays. Aujourd`hui, le créole est partout, contribue au développement humain. Mais sa richesse n`est pas assez exploitée. Pourtant, cette langue constitue des moments forts de cohésion sociale. Dans son spectacle Abaim a choisi de mettre en valeur la beauté de la langue créole. On peut citer en exemple cette scène : Zanfan e misisyin rantre/ Zot asize an serk otour Griyo/ Griyo rakont zistwar antoure ek bann zanfan : « enn zour dan enn pei, enn zour letan lontan dan pei Moris, ti ena enn vieeeeee granmama.

Li ti apel mama Telezi. Ki mo pou dir zot Zanfan, ala li ti konn rakont zistwar la. Telman sa bann zistwar la ti profon e zoli, ena bann dimounn ki ti konn ekrir sa lepok la, ti ramas so bann zistwar dan liv. Li ti koz avek gou, so parol ti dou,

so lesouf ler pir ki li ti donn nou respire dan aswar mem dan nou maler.

Samem ki zordi nou apel poezi dan langaz kreol. li'nn ne dan maler, i'nn grandi dan mizer, me limem ki'nn anvlop nou lespri, nou lapanse, nou kapasite pou sirviv dan tourbiyon, pou viv dan ti sezon, pou devlope dan gran sezon/ Letansa, kouma pou elve Zanfan kan sime zegwi sime zepeng partou loulou pe vey nou, kan sime dan kann sime dan kler lespri vwayaz ar zekler?kouma pou fer li konpran sa realiteterib lesklavaz la?Lerla mem li mazinn so lanfans, letan li ti tipti, lerla mem li koumans zwe, li koumans rod prezans dan labsans. GRIYO: mem gramama nepli la li'nn kit so lavwa larivier; pou sant sante repozwar anvan tanto sanze vinn aswar;

Zanfan: Lerla ? GRIYO:lerla ler tar vinn tro nwar, mo triye silans dan tapaz, sak son pase mo teste, asak demi ton akorde / Zanfan: Lerla? GRIYO:diboute dan rev enn pirog sey tat kouler som mare ot, labriz vannsi asam vag, soulaz peser debarkader Lavwa larivier ; pou sante repozwar anvan tanto sanze vinn aswar… »

Un inventaire du patrimoine vivant

Proverb, zwe lontan, zistwarconstituent un aspect important de notre héritage culturel. L`objectif principal du Grup Abaim est de contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à Maurice et de sensibiliser les parties concernées à ce patrimoine. Depuis 35 ans, le Grup organise des ateliers, cours et des exercices d’inventaire dans les villages du pays dont le Morne désigné comme un espace qui incarne les connaissances, la sagesse, la souffrance, la culture et constitue une base de données des traditions et expressions orales mauriciennes. Ce sont aussi des véhicules de nos valeurs culturelles. Pourtant, la transmission de ce patrimoine s’affaiblit peu à peu. Rares sont les initiatives pour transmettre aujourd’hui les proverbes et les zistwar populaires aux enfants. Il est important de documenter au sujet de ces différents proverbes, jeux de mots et contes populaires, d`en faire des spectacles vivants et par là même contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à Maurice.