SPECTACLES INTERDITS AU J&J AUDITORIUM : La mairie prendra une décision ce mardi

Ça y est, le J&J Auditorium de Phœnix pourra bientôt opérer normalement. Tout serait en bonne voie pour que la plus grande salle privée du pays puisse à nouveau accueillir spectacles et public, ce qu’elle ne pouvait envisager quand la municipalité de Vacoas/Phœnix avait suspendu l’allocation de permis aux organisateurs d’événements qui avaient réservé les lieux.

La mairie reprochait au J&J Auditorium de ne pas disposer de suffisamment d’espace de parking pour accueillir les nombreux véhicules pendant les concerts et autres activités culturelles qui y sont organisées. Résultat, la circulation sur l’autoroute en direction de Phœnix et de Port-Louis et d’autres axes est sérieusement perturbée. Tout “serait” en bonne voie pour l’auditorium, car ce n’est que ce mardi que le conseil municipal fera connaître sa décision quant à l’octroi des permis. Mais suite à la rencontre avec des représentants de la police et ceux du conseil municipal de la ville, en fin de semaine, où toutes les parties concernées étaient sur le terrain pour visiter un deuxième parking qui sera accessible aux véhicules, les responsables du J&J Auditorium sont confiants. “La police s’est dit satisfaite de notre proposition. Il nous faut attendre les positions de la mairie”, déclare un représentant de l’auditorium. “Nous sommes en train de trouver un terrain d’entente. Et nous avons vu que le J&J Auditorium fait des efforts pour trouver une solution. Nous communiquerons notre réponse ce mardi”, déclare le maire de Vacoas/Phœnix, Navin Ramsoondur. Selon nos informations, l’auditorium s’est tourné vers une école privée pour l’utilisation de son parking. 250 véhicules pourront s’y garer les jours de concerts et autres spectacles. Le parking de J&J peut accomoder environ 400 véhicules. Cette solution d’urgence et temporaire viendra probablement sauver, de justesse, une agence qui organise un spectacle de magie avec des professionnels français qui est annoncé pour le 1er avril. Si la mairie accède à la requête des organisateurs du spectacle, ces derniers pourront aller de l’avant avec l’événement, lequel – malgré la polémique enclenchée suivant la décision du conseil municipal – fait actuellement l’objet d’une promotion.

Toutefois, d’aucuns se demandent comment Geda Events de Gérard Louis a pu obtenir le permis de la mairie pour la tenue du concert Kids United, prévu le 16 avril. Contacté par Week-End, Gérard Louis explique que sa demande pour un permis auprès de la mairie avait été formulée bien avant les autres organisateurs, soit plusieurs mois de cela. Et suivant sa demande, il a aussi réservé la salle et s’est acquitté d’un paiement relatif à cela. Quant à l’organisateur du spectacle de magie, il revient que celui-ci ayant de très bonnes relations avec les responsables de l’auditorium, les deux parties auraient convenu d’un arrangement verbal pour ce qui est de la réservation. Néanmoins, Gérard Louis, qui prévoit d’autres événements musicaux à Phœnix, dit regretter que la mairie ait adopté une position radicale au sujet des permis. “Ce genre de mesure est prise au détriment de l’art et des artistes. Le J&J Auditorium est un endroit où nous disposons de toute la logistique voulue pour gratifier le public de concerts et autres spectacles de haute facture. Mais si les autorités trouvent que nous perturbons la circulation le jour des événements culturels à Phœnix, elles devraient envisager de réduire de moitié le tarif du Swami Vivekanada International Convention Center pour que nous ayons accès à cette salle. Ainsi, nous ne perturberons pas la circulation du côté de Phœnix!”, commente-t-il.

À la municipalité de Vacoas/Phœnix, le maire insiste: “Les jours de concert au J&J, le trafic est bloqué et même des ambulances ne peuvent circuler.” Toutefois, lorsque nous lui faisons remarquer que la ville ne dispose pas de suffisamment de parking pour des véhicules lors des spectacles au Théâtre Serge-Constantin, les jours de foire, lors des réceptions, mariages, congrès politiques et autres à la salle des fêtes de la municipalité, Navin Ramsoondur déclare: “Pena terrain pou parking. Mais il est sûr et certain que lorsque Maurice lancera le projet de Métro Express, nous allons aménager des parkings pour les voitures qui stationneront dans la ville.” En attendant le Métro Express, les responsables de J&J Auditorium ont entamé des démarches pour l’achat de terrains dans les environs de la salle pour s’assurer que “the show goes on”.