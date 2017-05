SPEED CAMERAS : Rue l’Intendance, un véritable Money Collector !

1345 contraventions ont été établies rien qu’en avril 2017 par la speed camera de la Rue l’Intendance à Port-Louis. Un record comparé aux autres caméras dans d’autres zones où la moyenne est de 400 pour les plus efficaces et de 100 à 50 pour les autres. Inexistante il y a deux mois, cette caméra, qui se différentie des autres par sa couleur grise, prend la tête des automobilistes transitant par la rue l’Intendance. À elle seule, elle représente 39% des contraventions d’avril 2017, équivalant à une hausse de 72% comparée à avril 2016, soit 2213 contraventions de plus. C’est dire que la speed caméra de la rue l’Intendance est un véritable Money Collector pour l’État!

Les chiffres font rougir les automobilistes mauriciens pris dans l’œil des caméras depuis le début de l’année, le nombre s’élevant à 22,005. Pour avril dernier, 5250 contraventions ont été établies. En tête de liste des 5 caméras les plus efficaces: celles de la Rue l’Intendance (1345), de Valton (614), Bassin Road/Beaux Songes (450), Nalletamby (337) et Pailles (209).

Comme indiqué dans l’article de Week-End du 30 avril dernier, les contraventions sont reparties en hausse pour des excès de vitesse. Et les chiffres compilés par la Photographic Enforcement Unit pour avril 2017 montrent une augmentation de 2213 infractions de vitesse excessive par rapport à la même période de 2016. Certes, 56 speed caméras sont sur nos routes, contre 53 en 2016.

Cependant, en comparaison avec les autres années depuis l’introduction des speed caméras en 2013, il semble que depuis le début de cette année, les automobilistes font peu de cas des caméras qui ne sont guère dissuasives pour eux. Le chiffre qui choque est celui de la Rue l’Intendance où les automobilistes se font plus facilement “piéger.”

Nando Bodha : “Il n’y a aucun piège”

Alors que 2016 totalisait 16755 contraventions dues aux excès de vitesse avec 5630 contraventions à Nalletamby/Phœnix, cette année, la caméra de la Rue l’Intendance à elle seule a déjà flashé 3537 automobilistes en l’espace de deux mois.

Et ça râle chez les conducteurs… L’on se souvient de la promesse électorale de l’Alliance Lepep qui, considérant que sous l’ère Ramgoolam, les caméras étaient trop axées sur la punition pécuniaire et judiciaire, avait proposé une autre politique plus éducative et humaine, sans piège pour les automobilistes. Ce qui, au travers de bandes avertissantes sur l’asphalte, a d’ailleurs été agréablement accueillie. Reste qu’à la Rue l’Intendance, qui fait exploser toutes les statistiques – et où il semble que les autorités ont trouvé en la nouvelle caméra un moyen des plus efficaces pour renflouer les caisses de l’État –, le piège est ressenti.

Mais le ministre des Infrastructures publiques affirme qu’il n’y a aucun piège. “Les pancartes et les 3 fois 100 mètres d’avertissements sont là pour obliger les automobilistes à ralentir”, dit-il. Nando Bodha fait, de même, ressortir qu’en outre, “On a mis tout ce qu’il faut mettre. Nous sommes en ville, il faut rouler à 40 km/h. Et les automobilistes doivent savoir que l’on passe devant le bureau du Premier ministre, également devant le Parlement. Qui plus est, il y a des feux plus loin. On devrait faire plus attention.”

Effectivement, les trois bandes d’avertissements sur trois fois cent mètres sont présentes. Reste qu’elles sont situées, la première au niveau du poste de police de Pope Hennessy, la deuxième au niveau de la municipalité de Port-Louis et la troisième au niveau du magasin Poncini, avant le tournant menant devant le Parlement où est située la caméra.

Pas étonnant que les automobilistes se fassent prendre. D’autant qu’avec sa couleur grise, le radar se fond dans le décor. Insistant que ceci ne consiste en aucun cas en un piège, Nando Bodha explique que “nous avons voulu que cette caméra cadre avec l’environnement.” Si, d’un point de vue esthétique, ceci est agréable, sur le plan pratique, il est considéré par les automobilistes comme un moyen efficace pour l’État de renflouer rapidement ses caisses.

Face aux statistiques, le ministre concède qu’il y a, sans doute, un manque de sensibilisation face à cette caméra qui flashe à longueur de journée, les automobilistes peu enclins à rouler à moins de 40km/h. Il propose une campagne de sensibilisation concernant ce spot pour informer les conducteurs. Reste que les chiffres pour les quatre premiers mois de 2017 concernant les excès de vitesse sur nos routes sont inquiétants quant au comportement des automobilistes.

58 morts sur nos routes depuis début 2017

Si pour les 4 premiers mois de 2016, le nombre d’automobilistes flashés s’élevait à 13401, cette année pour la même période, le nombre est de 22005, soit 72% de hausse. Des chiffres qui glacent au vu du nombre d’accidents mortels aussi en hausse (58 depuis début 2017) qui révèlent l’imprudence sur nos routes.

Imprudence due, selon certains spécialistes, notamment au fait que des chauffeurs – considérant que le Cumulative Road Traffic Offense Points est moins contraignant que le permis à points – sont nettement moins vigilants. Et ne réalisent pas que s’ils commettent 6 infractions sur les 11 considérées comme graves sur une période de deux ans, leur permis leur sera enlevé pour six mois et qu’ils devront se soumettre à de nouveaux examens pour le récupérer.