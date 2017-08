SPICE FINANCE : Pour être encore plus près du client

“La décision de ce changement important a été prise moins d’un an. Nous avions voulu faire le rebranding d’Axys Leasing pour avoir un nom plus jeune et dynamique et être plus présent sur le marché”, soutient Vikash Tulsidas, CEO de Spice Finance. Selon lui, après 13 ans d’existence, il était temps pour Axys Leasing de trouver un nom plus créatif de par les services et la qualité du travail qu’effectue l’entreprise et ainsi lui donner un nouveau souffle. “Nous voulons mieux servir nos clients en étant plus accessibles pour eux”, dit-il. Il précise que Spice Finance Ltd reste entièrement une subsidiaire du groupe Axys. La structure reste la même tout comme les directeurs, les actionnaires et l’équipe.

Spice Finance offre ses services à des personnes de tout âge à Maurice ou à l’étranger. Vikash Tulsidas estime qu’une start-up qui veut s’acquérir des biens matériels, des logiciels peut obtenir le soutien de Spice Finance.

Pour trouver le bon nom et la nouvelle identité visuelle, une équipe avait été choisie pour le rebranding. Croyant dans le talent mauricien, l’exercice a été effectué par des agences de publicité mauriciennes. “On est fier du résultat”, dit-il.

Patrick Selvon, Business Development Manager, affirme que la société offre deux produits, notamment le leasing et le dépôt fixe. Dans les deux cas, il soutient que le taux fixe et floating et les produits répondent aux exigences du client. Spice Finance aide les particuliers et les entreprises à acquérir les biens mobiliers, tels les bateaux, voitures, équipements de bureaux jusqu’aux industriels à un taux d’intérêt de 7,5%. “Nous traitons un dossier complet dans un délai d’une heure”, dit-il. Pour mener à bien toutes les opérations, Patrick Selvon ajoute que Spice Finance a une équipe de professionnels jeune et dynamique qui se déplace chez les clients évitant ainsi le déplacement de ces derniers vers Port-Louis. Pour être encore plus près de ses clients, le Business Development Manager annonce que les démarches pourront bientôt se faire en ligne. En ce moment, Spice Finance traite 160 dossiers mensuellement. SPICE Finance Ltd propose également une gamme de solutions de prêt financier et de bail d’exploitation.

Axys Leasing est en opération depuis 2004 et emploie une trentaine de personnes. Spice Finance est l’un des principaux acteurs dans le secteur du leasing en ce moment. Pour Vikash Tulsidas, le groupe Axys reste un acteur important sur le marché avec une présence en Afrique du Sud, Kenya, Hong Kong, Dubaï et une équipe très importante en Suisse. Le pôle d’activité du groupe est le service financier. Depuis 1992, le groupe est présent dans le domaine du Fund Management, Advisory, Stockbroking, Corporate Services. A travers son Trust Management Business, le groupe est aussi présent dans l’offshore. Et du Corporate Finance à travers Axys Consulting. Le groupe emploie environ 250 personnes : “Axys est présent dans tous les secteurs clés de la finance. Spice Finance vient compléter les services qu’on offre”, dit-il.