SPONSORSHIP : Le Sud-Africain Dean Burmester sous les couleurs de Beachcomber

Récent vainqueur du Tshwane Open, le Sud-Africain Dean Burmester a été nommé ambassadeur officiel de Beachcomber Resorts & Hotels et de Mont Choisy Le Golf.

« Je suis vraiment ravi d’entamer cette relation avec une destination aussi attrayante, ainsi qu’avec Beachcomber et Mont Choisy Le Golf. J’ai toujours adoré venir à l’île Maurice et c’est vraiment formidable de m’associer avec l’un des meilleurs groupes hôteliers du pays et avec ce tout nouveau parcours de golf. J’ai hâte de travailler avec eux et de promouvoir ces resorts », indique le golfeur de 28 ans, qui est l’un des plus gros frappeurs du circuit.

La passion du sport est une affaire de famille chez les Burmester. Son père Mark était un joueur de cricket qui a représenté le Zimbabwe au niveau international et sa mère Michelle est une golfeuse de talent qui détient le record du parcours du Royal Harare Golf Club chez les dames.

Après avoir remporté en 2013 son premier tournoi professionnel, le Polokwane Classic, Dean Burmester a ajouté cinq autres titres sur le Sunshine Tour à son palmarès avant de triompher en mars dernier au Tshwane Open, un tournoi disputé dans son pays et cosanctionné par le Sunshine Tour ainsi que le European Tour.

Le joueur arborera les logos de Beachcomber Resorts & Hotels et de Mont Choisy Le Golf sur son sac de golf en tournois. Le premier et seul golf 18 trous du nord de l’île Maurice, dont l’ouverture est prévue pour novembre, sera son parcours d’attache pour les deux prochaines années. Les clients des golf resorts de Beachcomber bénéficient d’un accès privilégié à ce parcours de championnat par 72 conçu par le célèbre architecte de terrains de golf sud-africain Peter Matkovich.