SPORT ET SOCIAL: Paradis Beachcomber accueille Laureus Sport for Good summit

La deuxième édition du National Sport for Good Summit s'est tenue sur trois jours, soit de mercredi à vendredi dernier, au Paradis Beachcomber dans le sud-ouest de l'île, plus précisément à Le Morne. Une première pour Maurice pour ce sommet organisé dans le cadre du Sport for Good Foundation de la branche sud-africaine de l'Association Laureus. Cette organisation, il convient de le souligner, réunit trois institutions que sont la Laureus World Sports Academy, la Laureus Sport for Good Foundation et les Laureus World Sports Awards. C'est à travers ces institutions que se matérialise la mission première de l'organisation, qui est d'utiliser le sport comme vecteur social.

Il convient de souligner que Laureus est une grosse organisation qui regroupe les plus grandes légendes vivantes du sport, issus de diverses disciplines que sont le football, le cricket, le tennis, l'athlétisme, le skateboard ou encore la course automobile. Ces sportifs mettent ainsi leur charisme, aussi bien que le soutien financier de divers partenaires au service du changement social dans le monde.

Parmi les athlètes les plus actifs au sein de Laureus, on retrouve l'américain Edwin Moses (champion olympique du 400m en 1976 et en 1984), Tanni Grey-Thompson (championne paralympique d'athlétisme), ou encore la championne de tennis tchèque Martina Navratilova. Ces derniers, comme tant d'autres sportifs de l'organisation, sont tous convaincus que le sport a le pouvoir d'améliorer des vies.

85 M euros en 17 ans

En 17 ans d'existence, Laureus a pu réunir plus de 85 millions d'euros. Une somme dont ont bénéficié quelque 3 millions de jeunes à travers quelque 150 projets réalisés à travers le monde. A titre d'exemple, l'Ong Hope House de Maurice bénéficie du soutien de Laureus. Cette association locale a pour objectif de donner la possibilité aux démunis d'accéder aux besoins essentiels.

Pour en revenir à la conférence du National Sport for Good Summit de la semaine écoulée, l'objectif était de réunir différents acteurs du programme Laureus (ambassadeurs, chargés de mission et autres partenaires) sur la même plateforme, et ce, dans le but de mettre en lumière les différents programmes de Laureus. Le point culminant de la conférence aura certainement été la présence d'une dizaine d'ambassadeurs de Laureus, dont la spécialiste des longues distance la Sud-Africaine Elana Meyer, médaillée d'argent aux Jeux olympiques de 1992, mais également l'ancien capitaine des All Blacks, Sean Fitzpatrick, ou encore le nageur sud-africain Ryk Neethling, médaillé d'or au relai 4×100 m nage libre aux Jeux olympiques de 2004.

Pour Morne du Plessis, Chairman de Laureus Sport for Good Foundation South Africa, coach légendaire de l'équipe nationale de rugby d'Afrique du Sud (Springbok) en 1995, ce colloque a été une opportunité pour les participants de se réunir et de trouver ensemble les meilleurs moyens pour venir en aide aux plus démunis à travers le sport. « Le premier sommet s'était tenu à Johannesburg et cette année, nous voulions réunir tous nos chargés de mission, nos ambassadeurs et partenaires, afin de leur donner l'opportunité d'échanger leurs idées pour un meilleur développement des différentes activités », a-t-il fait remarquer.

Morne du Plessis a également tenu à remercier, lors de l'ouverture de ce colloque, le groupe Beachcomber pour son soutien à Laureus en tant que partenaire évènementiel. « Beachcomber possède une riche tradition qui est de soutenir le sport à Maurice, aussi bien qu'une fondation dont l'objectif est d'aider la communauté à travers le sport. Leur passion et leur professionnalisme en aidant à l'organisation de ce colloque ont été très appréciés et nous attendons maintenant à un nouveau partenariat entre Laureus Foundation et Beachcomber », a-t-il conclu.