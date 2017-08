SPORT MÉCANIQUE : Rendez-vous le 26 août au Champ de Mars

L’édition 2017 du Red Bull Car Park Drift Mauritius, prévue le samedi 26 août au Champ de Mars (les courses de chevaux faisant relâche ce jour-là), promet encore un spectacle époustouflant, qui avait attiré plusieurs milliers de personnes lors des trois éditions précédentes. Le public aura à nouveau accès gratuitement à cet événement. Les premiers passages sont prévus vers 15h30 et la remise des prix à 17h30.

Cette quatrième édition de l’épreuve mauricienne (introduite en 2014) du championnat international Red Bull Car Park Drift Series promet une belle lutte entre les meilleurs drifters locaux de ces dernières années et des nouveaux venus. Le triple champion en titre, Emmanuel d’Hotman, aura fort à faire contre une concurrence qui devrait être mieux préparée cette année en termes de pilotage et de préparation mécanique. Le champion 2017 représentera Maurice à

la finale internationale au Koweït, à la fin de cette année, avec prise en charge du déplacement et de la participation par Red Bull.

Les organisateurs innovent encore pour cette édition. Entre les phases de compétition, Brian Capper fera des démonstrations de moto trial. Le Sud-Africain, un athlète Red Bull, est multiple champion de trial et de supermoto de son pays et a été le premier à passer à moto le millier de marches de l’impressionnante arche qui passe au-dessus du stade Moses Mabhida à Durban.

À noter que les résidents n’ayant pas la nationalité mauricienne peuvent également participer au Red Bull Car Park Drift (Mauritius) mais, en cas de victoire, ils ne pourront représenter le pays à la finale internationale.