Le MJS notera les fédérations nationales sur une valeur de 80 points pour évaluer leur niveau de conformité avec la loi

Qu'en sera-t-il de la MFA dont les statuts ne sont nullement conformes à la Sports Act et au Registrar of Associations Act ?

Comme annoncé dans notre édition de la semaine dernière, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a entamé un exercice de contrôle des fédérations à l’égard en vue de jauger leur niveau de conformité avec la Sports Act 2016. Durant la semaine écoulée, les quelque 40 fédérations reconnues par le MJS ont reçu, sous plie, un document de trois pages leur indiquant les 19 points qu’elles ont à respecter dans la loi.

Selon les premières indications, les présidents ou leurs représentants seront tour à tour convoqués auprès de leur desk officer pour répondre aux 19 questions qui sont énumérées dans le document ayant pour titre « Compliance of National Sports Federation with the Sports Act 2016 ». Un exercice qui, selon nos informations, est de plus haute importance au 8e étage du Citadell Mall, puisque les points forts qui en sortiront permettront de mieux cerner la situation légale des fédérations à l’égard de la loi.

Les 19 questions

C’est en effet un secret pour personne qu’une fois qu’une nouvelle Sports Act a été votée ou est amendée, personne au sein des fédérations ne se bouscule au portillon pour mettre les statuts de leur fédération au diapason avec la loi. Ce qui explique dans une très large mesure les sempiternelles guerres intestines au sein des fédérations, dont certaines arrivent au fond du gouffre, à l’instar de la Fédération mauricienne de Judo (FMJ) en raison d’une absence totale des réglés.

Il y aura donc 19 questions à répondre, mais surtout 19 clauses de la loi que les fédérations ont le devoir de respecter. Faute de quoi des sanctions, comme une coupure nette des finances, peuvent tomber. Parmi les questions figures le besoin d’une fédération (1) d’opérer, au minimum, dans trois régions, (2) que chaque région dispose de trois représentants à l’assemblée générale et qui sont candidats au comité directeur, (3) d’être en conformité avec la section 1 (a) du 4e Schedule de la Sport Act, (qui relève du management des fédérations) (4) de compter un comité de sept membres au minimum et 11 membres au maximum, (5) que ses clubs soient au diapason avec la section 13 de la loi (qui bannit le communautarisme) (6) disposer d’au moins 50 licences pour un sport individuel et six équipes pour les sports collectifs, (7) respecter les dispositions du Registrar of Associations (particulièrement la section 4 (2) (c) ), tout aussi bien que les règles spécifiées dans le Second Schedule.

Les fédérations doivent aussi démontrer qu’elles ont un système pour compiler les résultats, les records et autres statistiques pour leur discipline. Elles doivent souscrire leurs athlètes et les officiels à une police d’assurance qui les couvre pendant les compétitions et lors de formation ou compétition à l’étranger. Une Assemblée générale annuelle doit être aussi organisée trois mois après la fin de l’année financière. Il est aussi indiqué dans le document, dont Week-End est en présence d’une copie, que les membres du comité directeur des fédérations, et encore moins le président, ne doivent être engagés activement dans la politique ou être athlète ou entraîneur, tout comme un comité directeur ne doit être composé de plus de deux membres « related by blood or marriage ».

« De manière générale il ne devait pas y avoir de problème. Au niveau de notre fédération, nous avons obtenu plus de 70 points ce qui veut dire que nous sommes dans le carré vert », a indiqué à Week-End, un président de fédération. Mis en oeuvre par le nouveau secrétaire permanent du MJS, Mubarak Boodhun, cet exercice devait s’étendre sur deux semaines, selon nos informations, avant d’être complété. Dans la foulée, il serait intéressant de voir à quel niveau se situe la Mauritius Football Association (MFA) par rapport à cette liste de 19 questions. C’est un secret de polichinelle que l’instance de Trianon n’est pas en conformité à la Sports Act, et ce, depuis plus de quatre ans, soit tant pour la loi de 2013 que celle de 2016. Et encore moins face à la Registrar of Associations Act.

Que fera le MJS face à la situation illégale dans laquelle se trouve la MFA ?

Patrick Jean-Louis