SPORTS ACT 2016—YOGIDA SAWMYNADEN: « Ces amendements redonneront au sport ses lettres de noblesse »

Premier item à l'agenda de la séance parlementaire du jour: les amendements au Sports Act. Présentant ce nouveau texte de loi, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sawmynaden a fait ressortir qu'il permettra d'éliminer les obstacles qui freinent actuellement le sport mauricien. Il a ainsi annoncé l'institution d'un National Council for Sports in Schools and Universities, l'enregistrement de clubs auprès du Registrar of Associations, l'exemption de taxes pour les récompenses à ceux ayant brillé au haut niveau et de nouveaux règlements pour les fédérations paralympiques.

Selon Yogida Sawmynaden, les amendements qui avaient été apportés lors de la présentation du Sports Act de 2003 ont causé un tort immense. « À ce jour, pas une seule des 47 fédérations sportives n'était en conformité avec la législation. Des conflits personnels ont émergé et certaines fédérations étaient devenues comme un business familial. Avec un tel désordre, notre participation aux derniers Jeux des îles était compromise ». De ce fait, les nouveaux amendements permettront à son avis de créer un environnement sain pour atteindre l'excellence au niveau de la chose sportive et de privilégier des « relations harmonieuses ». D'autant que ces amendements ont été préparés en concertation avec le Comité Olympique Mauricien, le Registrar of Associations, les fédérations sportives, le Ministère de l'Éducation et celui du travail.

« Ce sera un nouveau chapitre dans l'histoire du sport mauricien et nous avons voulu que les amendements soient facilement implantés et les plus réalistes possibles », a ajouté Yogida Sawmynaden. Ce dernier a soutenu qu'à travers ces amendements, les athlètes bénéficient d'une meilleure considération. « Les athlètes ont toujours été au centre de mes préoccupations », a-t-il soutenu. De ce fait, les athlètes n'auront pas de déduction dans leurs salaires, s'ils demandent un release au niveau de leurs obligations professionnelles. Ils bénéficieront également d'une assurance en cas de blessure, de même qu'une exemption de taxes lors de l'obtention de récompenses pour leurs performances au plus haut niveau.

Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, ces amendements permettront de réaliser des performances encore plus notables. « Ils permettront d'éliminer les obstacles et redonneront au sport ses lettres de noblesse. D'autant que les sportifs mauriciens possèdent le potentiel de briller ». Il a également fait ressortir qu'un special desk sera installé au ministère du Travail pour l'enregistrement de clubs. De plus, chaque club bénéficiera de la présence d'un représentant et d'un vote à l'Assemblée générale élective d'une fédération. Quant aux sports paralympiques, ils devront également s'inscrire auprès du Registrar of Associations afin que chacune de ces quatre fédérations soit représentée par trois membres. Pour ce qui est du National Council for Sports in Schools and Universities, le ministre a mentionné que cet organisme travaillera de concert avec la Mauritius Secondary Schools Sports Federation et qu'elle permettra de faire revivre les compétitions inter-collèges.