SPORTS BILL 2016 : Une certaine satisfaction d'ensemble

Depuis la présentation du Sports Bill à l'Assemblée Nationale, mercredi dernier, les réactions n'ont pas manqué dans le domaine sportif. Après les débats où les députés du gouvernement et ceux de l'opposition ont exposé leurs points de vue, nous avons sollicité les réactions des dirigeants des fédérations sportives. Le sentiment général demeure qu'une certaine satisfaction émerge, avec le souhait que les mesures préconisées soient implémantés.

Philippe Hao Thyn Voon (président du COM): «Le pire Sports Act est derrière nous»

C'est un Philippe Hao Thyn Voon visiblement heureux et soulagé qui nous a livré ses impressions sur le Sports Bill présenté et approuvé à l'Assemblée Nationale, mercredi dernier. Le président du Comité Olympique Mauricien (COM) dira sa satisfaction quant à la nouvelle autonomie des fédérations et le fait qu'il a travaillé en étroite collaboration avec le Ministre de la Jeunesse et des Sports pour l'élaboration de ce Sports Bill.

D'emblée, Philippe Hao Thyn Voon dira le plus grand bien de ce Sports Bill. «Le pire Sports Act est derrière nous. Le meilleur Sports Bill a été présenté». Pour étayer cet argument, le président du COM fait ressortir que les fédérations bénéficieront désormais de plus de démocratie et d'autonomie. «Tout ce qu'avait préconisé Jérôme Poivey (NDLR-représentant du Comité International Olympique) lors de sa tournée à Maurice sera maintenant implémanté». Et d'ajouter: «Auparavant, aucune fédération ne pouvait se conformer aux réglements du Sports Act et était dans l'illégalité. Maintenant, elles se sentent plus libérées en raison de leur nouvelle autonomie».

Le président du COM soutiendra également le fait que le MJS demeure le plus gros bailleur de fonds des fédérations. Il souligne également qu'il était en communication quasi permanente avec le ministre Yogida Sawmynaden et que les propositions émises ont été prises en considération.

Daniel Gérard (président de l'AMH): «Quelques bonnes initiatives»

Président de l'Association mauricienne de handball, Daniel Gérard souhaite surtout que les mesures préconisées dans le Sports Act soient implémantées. «Quelques bonnes initiatives ont été mises en avant. Notamment, des pouvoirs plus accrus à l'Ombudsperson for Sports, les facilités pour les athlètes au niveau de leur situation professionnelle et leur après-carrière. Si l'athlète bénéficie de facilités, je suis définitivement en faveur des mesures préconisées. D'autant que c'est lui qui souffre et se sacrifie lors des séances d'entraînement et qui se bat lors des compétitions».

Kaysee Teeroovengadum (secrétaire général AMVB): «Le faible niveau des débats»

Seul dirigeant sportif présent à l'Assemblée Nationale, mercredi dernier, Kaysee Teeroovengadum déplore le niveau des débats sur ce Sports Bill. «Un faible niveau des débats. De plus, j'ai constaté un manque de travail de recherche. Par contre, j'ai apprécié la présentation du ministre Sawmynaden et son summing-up». Concernant le Sports Bill, le secrétaire général de l'Association mauricienne de volley-ball dit apprécier une certaine souplesse pour sa mise en oeuvre. «Ce n'est pas un prescribed Act, car chaque fédération aura la liberté d'organiser ses élections selon sa constitution. Il demeure évident que ce Bill a été préparé à tête reposée et vise au développement du sport, et non à des attaques personnelles».

Reynolds Permal, (président du Mauritius Paralympic Committee et de la Visually Handicaped Persons Sports Federation) : « Pas encore pris connaissance du texte de loi »

Reynolds Permal, président du Mauritius National Paralympic Committee (MNPC) et de la Visually Handicapped Persons Sports Federation (VHPSF), avoue ne pas avoir encore pris connaissance du texte de loi. « Je n’ai pas encore lu les amendements apportés au nouveau Sports Bill. » Il souhaite toutefois que la nouvelle loi soit un trempli pour le handisport mauricien. « J’espère simplement que cela aidera à promouvoir d’avantage le handisport local. Je ne tarderais pas à m’informer sur tout ce que contient ce document. »

Kamil Patel (président de la FMT): « L'objectif de simplification est bonne »

Du côté de la Fédération mauricienne de tennis (FMT), on accueille plutôt favorablement le Sports Bill tel qu'il a été présenté, avance son président Kamil Patel. « Je trouve que l'objectif est de simplifier les choses en faveur des fédération sportives. Par exemple pour certaines fédérations, il n'est pas nécessaire d'avoir un représentant de club dans chaque région. Donc l'objectif de simplification est bonne. Ensuite, tous les licenciés doivent désormais participer à un sport, ce qui apportera une augmentation des sportifs dans les fédérations. Les autres mesures ne peuvent pas êre mauvaises. De plus, les pouvoirs de l'Ombudsperson for Sports qui seront renforcés offrira des solutions aux sportifs. Les fédérations seront obligées d'être plus 'accountable' sur la façon de traiter leurs sportifs. Par contre, le Bill ne parle pas vraiment de l'après-carrière des sportifs qui défendu l'honneur du pays. On ne parle pas de leur formation ou des mesures servant à les préparer à entrer dans la vie active »

Poorun Bhollah (président de la FMH): « Quelques mesures en faveur des sportifs »

Poorun Bhollah, président de la Fédération mauricienne d'haltérophilie estime qu'à l'exception que quelques mesures, le texte de loi n'a pas vraiment changé. « Dans l'ensemble, le texte de loi n'a pas connu de grands changements, sauf que les fédérations sont maintenant en mesure d'opérer avec trois régions avec un minimum de trois équipes par régions. Cela rend leur rôle moins difficile d'autant plus que les responsables sont des bénévoles et que l'ancien règlement causait parfois la disparition des clubs. De plus, les clubs n'ont plus besoin d'obtenir la reconnaissance du MJS pour exister. Mais bien que cela pourrait favoriser à nouveau l'apparition des clubs fictifs, je crois que les fédérations en général ont les moyens de le contrôler. S'agissant des sportifs, il est encourageant de noter qu'il auront désormais leur release que ce soit pendant les périodes de préparation ou de participation aux compétitions ou à des stages ici ou à l'étranger. Avant, les employeurs ne jouaient pas forcément leur rôle. Maintenant, la loi est là et il leur faudra la mettre en pratique. Cela aidera considérablement les sportifs à atteindre leur objectif et à s'épanouir.»

Vivian Gungaram, président de l'AMA: « Je n'ai pas encore étudié le texte »

Interrogé hier après-midi, Vivian Gungaram, président de l'Association mauricienne d'Athlétisme, fraîchement réélu jeudi, déclare qu'il n'a pas encore étudier le Sports Bill et qu'il préfère s'abstenir de commentaires. « Je compte me pencher dessus durant le week-end avant d'émettre mon point de vue », nous a-t-il simplement déclaré.

Raj Gaya (vice-président de l'Association mairicienne de badminton): « J'attends d'avoir une copie pour me prononcer »

Tout comme Vivian Gungaram, le vice-président de l'AMB, Raj Gaya, n'a pas souhaité faire de déclaration hâtîve avant de disposer d'une copie du texte de loi.

Lawrence Wong (président de la Fédération mauricienne de cyclisme) : « Les fédérations pourront toujours fonctionner »

Lawrence Wong, président de la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) ne cache pas sa satisfaction quant au nouveau Sports Bill. « Cela laisse une marge de manoeuvre aux fédérations. La partie la plus rassurante est qu'elles pourront toujours fonctionner, même sous un Caretaker Committee. »