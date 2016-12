SPORTS BILL 2016 : Un environnement plus propice à l’épanouissement des fédérations, selon Yogida Sawmynaden

Aux alentours de 16h30 hier après-midi, le Sports Bill a été voté avec amendements lors de cette dernière séance parlementaire de 2016. Le summing-up du ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sawmynaden, après les interventions des députés du gouvernement et de l’opposition, a été axé sur la carrière et l’après-carrière des athlètes, et également sur les conflits au sein des fédérations.

Selon le ministre, l’objectif de ce nouveau Sports Bill se trouve être d’améliorer le quotidien et le bien-être des sportifs. Et ce, à travers une police d’assurance pour tout athlète licencié, des bourses et formations tertiaires qui les aideront à l’issue de leur carrière. « À travers le Sports Bill préparé en concertation avec le Comité Olympique Mauricien (COM) et en collaboration avec les fédérations sportives, les sportifs demeurent au cœur de nos considérations », a-t-il ajouté. Yogida Sawmynaden a également évoqué la refonte du Trust Fund for Excellence in Sports (TFES), qui visera à une professionnalisation de la chose sportive.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports s’est aussi élevé contre les fédérations qui opèrent dans l’illégalité ou comme un clan familial. « Désormais, un environnement plus propice à leur épanouissement sera créé », a-t-il mentionné. Et ce, tout en évoquant le Caretaker Committee qui sera mis sur pied comme dernier recours en cas de conflit au sein d’une fédération. Il a souligné que cette requête a été effectuée en concertation avec le COM et qu’une telle mesure évitera tout dead-lock. Yogida Sawmynaden s’est également félicité de la présence du nouveau Ombudsperson for Sports, qui a une carrière de légiste.

Concernant la mise en œuvre du National Council for Sports in Schools and Universities, le ministre s’est dit assuré que cela pourra créer une culture sportive dès le plus jeune âge chez les scolaires. Et d’ajouter que le sport possède également des valeurs sociales, en prenant pour exemple la tenue des Jeux inter-quartiers et le travail effectué auprès des Rehabilitation Youth Centres.