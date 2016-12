SPORTS BILL : Un clivage entre dirigeants et athlètes, selon XLD

Pour sa première intervention en tant que leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval s’est appesanti sur les bienfaits du sport et les problèmes rencontrés par les athlètes au cours de leur carrière et leur après-carrière. Selon lui, ce nouveau Sports Bill ne constituera pas un « big bang ».

Xavier-Luc Duval a fait ressortir que la pratique du sport demeure « cruciale » pour la lutte contre les drogues, une meilleure éducation et un futur encore plus prospère pour la jeunesse. « Le sport est certes rassembleur, mais il faut mesurer les sacrifices des sportifs afin qu’ils puissent parvenir au plus haut niveau », a-t-il ajouté. Et ce, tout en demandant de prendre en considération l’après-carrière des athlètes, notamment ceux qui se sont sérieusement blessés.

Le leader de l’opposition s’est également élevé contre le rôle de certains dirigeants sportifs. « Il existe un clivage entre dirigeants et athlètes. Ces dirigeants ne représentent pas les intérêts de leurs athlètes ». En outre, Xavier-Luc Duval s’est demandé si ce nouveau Sports Bill pourra aider à la relance du football.