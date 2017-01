SQUARE GUY ROZEMONT : J’ai confiance en la justice, a déclaré Navin Ramgoolam

Le leader du PTr, Navin Ramgoolam, s’est adressé hier après-midi, à sa sortie des Casernes centrales, à des partisans massés au quartier général du parti, au Square Guy Rozemont. « J’ai confiance en la justice », a-t-il déclaré, précisant que « neuf charges sur onze (ndlr : contre lui) ont été rayées jusqu’ici ».

Navin Ramgoolam est arrivé hier au quartier général du PTr peu après 16h30 et a été accueilli par une foule de partisans, qui étaient sur place depuis le matin. Son arrivée aux Casernes centrales dans la matinée d’hier a été marquée par de fortes tensions lorsque les partisans ont essayé d’entrer aux Casernes centrales en suivant la voiture de leur leader. Par la suite, une délégation, composée de dirigeants et de parlementaires du PTr, s’est rendue au poste de police des Line Barracks dans le but de rencontrer le commissaire de police Mario Nobin afin de lui faire part de leurs sentiments. Ils ont été accueillis par l’ACP Taujoo qui a écouté leurs récriminations. Une lettre à l’intention du commissaire de police lui a alors été remise.

Entre-temps, les partisans, parlementaires et dirigeants du PTr sont restés mobilisés devant le quartier général du parti durant toute la journée. L’inquiétude et la colère étaient palpables. Vers 15 h 10, l’ancien ministre des Sports Devanand Ritoo a précipitamment quitté le quartier général. Il semblerait qu’une radio aurait annoncé qu’un mandat d’arrêt avait été lancé contre lui. Après un bref mouvement de la foule, l’attente s’est poursuivie. Vers 16 h 15, Patrick Assirvaden a rencontré la presse pour l’informer qu’il était en contact avec l’ACP Taujoo qui a indiqué que l’interrogatoire de Navin Ramgoolam allait prendre fin vers 16 h 30. « Nous attendrons jusqu’à 16 h 30 pour prendre une décision sur la ligne à suivre », a-t-il déclaré.

La foule a ensuite commencé à s’agiter lorsqu’un camion transportant des barrières est arrivé à l’entrée de la gare Victoria pour que ces dernières soient placées à l’entrée de la ruelle passant devant le quartier général du PTr et où se trouvait d’ailleurs la majorité des partisans. La foule a vivement réagi et a commencé à enlever les barrières lorsque Navin Ramgoolam est arrivé à bord de sa voiture. Il a immédiatement été transporté à l’intérieur du quartier général. « Je voudrais vous remercier. Se dominer ki pe fer », a-t-il lancé sous les cris et applaudissements des personnes présentes.

« Après deux ans, ils ont trouvé qu’ils doivent poser de nouvelles questions. Apparemment, ils ont une centaine de questions. On a commencé à 11 heures et nous venons de terminer. Ils poursuivront mercredi matin à 9 h 15. Je garde le silence, mais je fais une déclaration à chaque fois pour dire ma position. Parfois, on rit en entendant ces questions », a déclaré Navin Ramgoolam. Il poursuit : « Mon affaire sera entendue le 25 janvier et c’est pour cela qu’ils débattent. En même temps, il y aura un harcèlement qui se poursuivra. J’ai confiance en la justice. Neuf charges ont été rayées, maintenant attendons voir. Je n’ai pas envie que vous vous dérangiez la prochaine fois et il ne faut pas faire de désordre. La police fait son travail. Je vous remercie pour votre soutien. »

Pour sa part, Patrick Assirvaden a fait comprendre que, selon ses informations, deux partisans du PTr ont été interpellés à la suite des bousculades de la matinée. Navin Ramgoolam a par la suite eu une séance de travail avec les dirigeants de son parti avant de quitter le quartier général sous les acclamations des partisans.

CAS NAVIN UNNOOP : Me Bheeroo écrit au CP contre intimidation

Navin Unnoop, un des dirigeants de Voice of Hindu (VoH), a retenu les services de Me Sunil Bheeroo en vue de porter plainte auprès du commissaire de police, Karl Mario Nobin, pour agression de la part des membres de la police dans la matinée d’hier aux abords des Casernes centrales. Dans une correspondance adressée au commissaire de police, l’homme de loi souligne que son client devait se rendre au Central CID en vue de consigner une déposition suite à des incidents survenus dans la soirée de dimanche, à Quatre-Bornes.

Navin Unnoop allègue avoir été victime de menaces de la part d’un groupe circulant dans un véhicule blindé. Il s’était rendu hier matin au Central CID afin de rapporter ce cas et de solliciter une protection policière, car il dit craindre pour sa sécurité personnelle. « The police officers who were posted at the gate ill-treated, mishandled him and were very aggressive towards him. One of your officers used violence and dragged him out on the public road and this denied him access to the appropriate department to cause his declaration to be recorded », note l’homme de loi.

Me Bheeroo réclame l’intervention du commissaire de police pour des « remedial actions », ajoutant que « we view this whole state of affairs with serious concerns in as much as we have been denied police assistance for such a serious matter but most importantly, your officers have been behaving in such a rude and negativistic manner ».