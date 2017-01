SQUARE GUY ROZEMONT - À L’ISSUE DE L’INTERROGATOIRE D’HIER : Ramgoolam accuse une milice populaire d’avoir infiltré la foule lundi

Le leader du Parti travailliste (PTr), Navin Ramgoolam, a accusé une milice populaire d’avoir infiltré la foule lundi et de s’être livrée à des actes de provocation. Il a, par la même occasion, encouragé à ne pas célébrer la victoire prématurément. « Pa vann lapo lours kan pa’nn ankor touy li », a-t-il lancé dans un bref discours prononcé devant une salle bondée au Square Guy Rozemont.

Navin Ramgoolam est arrivé au Square Guy Rozemont hier vers les 16 h 15 à l’issue de son interrogatoire aux Casernes centrales. Il a été accueilli dans le calme par les partisans présents, avant d’entrer à l’intérieur du quartier général du PTr pour rencontrer les dirigeants travaillistes et s’adresser à l’assistance. Dans son allocution, le leader des rouges a d’emblée observé qu’une victoire n’est célébrée qu’après qu’elle eut été remportée et qu’il ne faut « pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué ». Il a remercié tous ceux présents encore une fois hier. « Votre présence lundi a démontré que le PTr est plus que jamais vivant », a-t-il déclaré, affirmant avoir eu les félicitations de membres d’autres partis, sans préciser leur identité.

Revenant sur les échauffourées de lundi, le leader des rouges a notamment accusé « une milice populaire composée d’officiers de police en civil » d’avoir « infiltré la foule lundi » pour se livrer à la provocation et la mettre ensuite sur le dos du PTr. « Même des policiers en uniforme n’approuvent pas ce qu’ont fait les policiers en civil », a avancé Navin Ramgoolam. Un partisan rouge, a-t-il ajouté, a reçu un coup de menottes, la voiture d’une autre personne a été endommagée alors qu’elle pensait l’avoir laissée en sécurité dans l’enceinte des Line Barracks.

« Dominer pe kontinie », a enchaîné Navin Ramgoolam, en demandant à ses partisans de ne pas applaudir. « Si demin mo ferme ki lame pou tape », a-t-il lancé. Navin Ramgoolam a rappelé qu’en deux ans, une centaine de questions lui a été posée et que « les autorités policières sont revenues à la charge » à l’approche de l’affaire qui sera appelée en cour le 25 janvier. En effet, son interrogatoire n’est pas terminé, la dernière séance devant avoir lieu aujourd’hui. « Est-ce qu’ils mettront de nouvelles charges contre moi ? Personne ne le sait », a souligné l’ancien Premier ministre.

Ce qui attriste Navin Ramgoolam est que le PTr, « le plus vieux parti politique de Maurice, celui qui a mené ce pays à l’indépendance », voit aujourd’hui ses dirigeants être « malmenés ». « Nos dirigeants sont arrêtés, mon compte bancaire gelé et la police a barricadé le quartier général du parti avec du fil barbelé. C’est une honte. Nous prenons contact avec l’Internationale socialiste pour leur montrer comment le pays est géré ».

Malgré tout, Navin Ramgoolam s’est dit confiant que « la roue tourne. Ceux qui montent doivent descendre un jour, c’est la loi de la gravité ». Il a dès lors insisté que celui qui croit pouvoir l’intimider « n’est pas encore né ».

Un autre rendez-vous a été donné aux partisans aujourd’hui à partir de 13 heures au QG du PTr. Par ailleurs, des affiches dénonçant « le gouvernement qui n’a comme seul programme, Ramgoolam », ont été distribuées aux responsables des circonscriptions en vue d’être collées à travers l’île.