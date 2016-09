SQUASH — GYMKHANA OPEN 2016 : Xavier Koenig sacré comme attendu

Le Gymkhana Open de squash a connu son dénouement le vendredi 2 septembre dernier avec le sacre de Xavier Koenig dans la Main Division. Même si la victoire de ce dernier était attendue, il a dû batailler ferme pour venir à bout de Sheen Ramdenee (3-2). Les autres vainqueurs sont Tega Sawmynaden et Jason Teeroovengadum.

Xavier Koenig est bel et bien le meilleur squasheur de l'île, lui qui s'est distingué en remportant le trophée dans le Gymkhana Open, en prenant le meilleur sur Sheen Ramdenee. La rencontre a d'ailleurs duré 55 minutes. « Les différentes finales étaient attendues avec une grande impatience, surtout dans le Main Division. D'ailleurs Sheen (Ramdenee) aurait pu réaliser une remontée spectaculaire après avoir été mené par deux sets, mais il n'a pas été en mesure de remporter la manche fatidique car Koenig a fait parler son expérience pour faire la différence, 11-13 (5e manche). Les deux squasheurs ont réalisé de belles prestations », a fait ressortir la Mauritius Squash Rackets Association (MSRA).

Dans le Main Plate, c'est Tega Sawmynaden qui a été sacré, lui qui l'a emporté par walk-over (3-0) car son adversaire Alexandre Sanchini n'a pas été en mesure de disputer la finale vendredi. En deuxième division, la palme est revenue à Jason Teeroovengadum, tombeur de Serge Pigeot en trois sets. La fédération a d'ailleurs tenu à remercier le main sponsor du tournoi, HealthActiv, pour son soutien indélébile ainsi qu'au Gymkhana Club pour avoir accueilli l'évènement.

Un nouveau comité exécutif mis en place

Dans la foulée, la fédération a annoncé avoir élu un nouveau comité exécutif à travers son Assemblée générale spéciale, qui s'était tenue mardi dernier. Adrien Wehrli revient à la présidence, lui qui succède à Nitin Busguth. Ceux faisant partie du nouveau comité sont : Richa Beenessreesingh (vice-présidente), Tega Sawmynaden (trésorier), Nicolas Mourga (assistant-trésorier), Xavier Koenig (secrétaire), Charles Mamet (assistant-secrétaire), Christian Bezandry (membre), Yan Bradshaw (membre) et Vanessa Florens, membre en charge du développement des jeunes. Ravi Ramdenee et Gilles Marie ont également été co-opté dans ce comité pour assister les membres et les aider à mener leur tâche à bien. « La MSRA est convaincue que le nouveau comité sera très actif et travaillera pour la promotion de cette discipline à travers l'île. Félicitations et un merci spécial à ceux qui ont accepté de faire partie de ce projet, car ils donneront beaucoup de leurs temps pour la réussite de cette discipline sportive. »