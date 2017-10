SQUASH - ISPA MAURITIUS OPEN 2017 : Christo Potgieter grand absent

La 6e édition de l’ISPA Mauritius Squash, qui se déroule actuellement et qui prendra fin ce vendredi au Suffren Hotel à Port-Louis, verra l'absence du champion en titre, le Sud-Africain Christo Potgieter. Ils seront 25 squasheurs dont 17 Mauriciens, six Réunionnais, deux Sud-Africains et un Pakistanais à se disputer le titre.

« Auparavant, c’était le seul tournoi international de la saison. Pour cette année, on peut voir une plus grande participation des Mauriciens, ce qui est de bon augure pour l'avenir. Je sais que les squasheurs sont vraiment ravis d'y participer et ont hâte de débuter les matches. Ce ne sera pas le dernier tournoi de cette année car il y aura un autre en fin de saison », nous dit le président de la Mauritius Squash Rackets Association (MSRA), Adrien Wehli.

En finale 2016, Christo Potgieter avait battu le Réunionnais Aurélien Gont sur le score de 3-0. Quant au Mauricien Xavier Kœnig, il s’était contenté de la troisième place, en s’imposant 3-2 contre Charles Mamet. Pour cette édition, Xavier Kœnig, Charles Mamet, Christian Bezandry et le Réunionnais Billy Peton seront à surveiller.

« Ce tournoi s’annonce plus équilibré avec le retrait de Christo Potgieter. Les squasheurs mauriciens auront leur mot à dire. Ce ne sera pas une surprise de voir une finale 100% mauricienne », déclare Christian Bezandry. À noter que la phase qualificative débute aujourd’hui avec cinq matches au programme et la finale sera jouée ce vendredi à 19h.

Liste des joueurs

Maurice

Xavier Kœnig, Sheen Ramdenee, Charles Mamet, Christian Bezandry, Loïc Lagesse, Yan Bradshaw, Ian Buckorelal, Ravi Ramdenee, Richey Beenessreesingh, Michel Dupont, Dominique Dupont, Tega Sawmynaden, Gilles Marie, Kislaye Gaya, Alain Aliphon, Emmanuel Aliphon

Réunion

Billy Peton, Pascal Lincou, Mathieu Petit, Mirko Mazzi, Cédric Bourgois, Olivier Maillat

Afrique du Sud

David Stedall Neel Haria

Pakistan

Saqlain Abbas Dossa

Le programme à partir de 17h au Suffren

Billy Paton vs David Stedall

Olivier Maillat vs Christian Bezandry

Charles Mamet vs Cédric Bourgois

Pascal Lincou vs Michel Dupont

Dominique Dupont vs Mazzi Mirko