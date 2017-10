SQUASH - ISPA MAURITIUS OPEN 2017 : Demi-finales épiques ce soir

La 6e édition de l’ISPA Mauritius Squash, qui aborde le dernier carré de la compétition, offre ce soir sur le court du Suffren Hotel à Port-Louis deux explications animées, à savoir Mathieu Petit/Xavier Koenig (18h) et Christian Bezandry/Billy Paton (18h30).

Si Paton a obtenu sa qualification hier sur forfait de Saqlain Abbas et que Xavier Koenig n’a fait qu’une bouchée de Mirko Mazzi 3-0 (11-3,11-3 et 11-7), Mathieu Petit a été poussé dans ses derniers retranchements par Pascal Lincou, qu’il a finalement dominé 3-2 (7-11, 11-13, 12-10, 11-7 et 12-10). Christian Bezandry a lui aussi concédé un set à Charles Mamet dans son match de qualification pour les demi-finales. Score : 11-9, 3-11, 11-6 et 11-7. Dans le Plate, Ian Buckooreelall a facilement disposé de Neel Haria 3-0 (11-0, 11-4 et 11-6 hier.

Pour rappel, Ils étaient au départ 25 squasheurs dont 17 Mauriciens, six Réunionnais, deux Sud-Africains et un Pakistanais à se disputer le titre 2017 en l’absence du champion sortant, le Sud-Africain Christo Potgieter.