SQUASH — NECKER PRO OPEN, 22 MAI-3 JUIN, GRAND-BAIE LA CROISETTE : Pour une première sur court vitré

C'est le tournoi le plus important de la saison de la Mauritius Squash Rackets Association (MSRA), à savoir le Necker Pro Open, qui se tiendra sur 13 jours à Grand-Baie La Croisette. C'est d'ailleurs la première fois à Maurice qu'une compétition se déroule sur un court complètement vitré, le but étant de garantir une exposition maximum. L'occasion pour les spectateurs de voir à l'oeuvre les meilleurs squasheurs du moment.

À l'affiche de la compétition, quatre joueurs du top 35 mondial en la personne de Matthieu Castagnet (no 19), Grégoire Marche (no 27), Nicky Muller (no 31) et Thierry Lincou (ancien no 1 mondial) ainsi que les meilleurs de la région incluant des joueurs d'Afrique du Sud et de La Réunion et des expérimentés venant de la Grande Péninsule, d'Allemagne et de l'Hexagone. La fédération a également organisé un tournoi féminin pour cette première édition, avec la venue de Laura Pomportes (classée parmi les 100 meilleures joueuses au classement mondial) ainsi qu'Elani et Lume Landman (top 1 des joueuses de squash d'Afrique du Sud). Les meilleures chances mauriciennes sont Xavier Koenig et Vanessa Florens, N°1 mauriciens dans leurs catégories respectives.

De très haut niveau

Lors d'un point de presse mercredi au Ravenala Attitude, Balaclava, Xavier Koenig, secrétaire de la MSRA, a indiqué que « le timing exceptionnel de l'évènement correspond parfaitement aux calendriers de squash nationaux et internationaux de la région et du calendrier PSA en particulier. Quarante-huit matches seront disputés pendant les cinq jours du tournoi international, où les spectateurs seront également en mesure de voir du squash de très haut niveau. »

Adrien Wehrli, président de la MSRA, a ajouté que « la première semaine sera réservée à la qualification pour les joueurs réunionnais et mauriciens du lundi 22 mai au vendredi 26 mai de 15h à 21h. Le but étant de donner la chance aux joueurs mauriciens de jouer sur un court vitré. »

Le tournoi international débutera le lundi 29 mai et s'étendra jusqu'au vendredi 2 juin (16h30-21h). La finale dame est programmée au mercredi 31 mai (19h), tandis que la finale masculine est prévue pour le samedi 3 juin (19h). Stephane Ancel, directeur commercial de Necker Gestion Privée (Title Sponsor), a fait ressortir qu'il s'attend à du beau spectacle. « NGP appartient à un groupe présent également à Genève et Paris spécialisé dans la gestion de portefeuilles pour des clients privés (Genève et Maurice) et dans la gestion de fonds de placements et de clients institutionnels. C'est un plaisir pour nous de nous associer à un évènement d'une telle envergure. »

La MSRA a aussi annoncé son association à Carpe Diem, une Ong établie à Maurice et qui offre de la thérapie d'art pour aider les Mauriciens ayant des problèmes de santé physique, mentaux et émotionnels. Les autres sponsors sont : GBLC, Radio One, MCB, Crystal, ENS Africa, Clinique Darne, Coco Up et Assorted Textiles. Saoud Deelawar, de Grand-Baie La Croisette, était également présent pour l'organisation, au même titre qu'Alessandro Schenone, directeur général de Ravenala Attitude.

Campagne de sensibilisation 22-26 mai

Travailler avec les institutions primaires et secondaires

Pour obtenir une meilleure compréhension et prise de conscience du squash avec la jeune génération, « c'est avec un grand plaisir que nous travaillons avec les écoles primaires et secondaires à travers le pays. Avec l'aide des entraîneurs de squash, les élèves âgés de 5 à 13 ans seront en mesure d'acquérir une compréhension pratique sur un court de squash gonflable au sein des établissements de leur école », a fait ressortir le président de la MSRA, Adrien Wehrli. Les quelques écoles concernées sont Robinson Road Government School, Loreto Convent Vacoas, Northfields International School, West Coast International Secondary School et Henrietta Government School. L'évènement débutera le lundi 22 mai et prendra fin le vendredi le 26 courant.

Le programme

Pré-qualification - La Réunion et Maurice

Lundi 22 mai au vendredi 26 mai (15h-21h)

Tournoi international

Lundi 29 mai au vendredi 2 juin (16h30-21h)

Finales

Mercredi 31 mai (Dames)

3e-4e places - 15h-18h

2e-1e places - 15h30-19h

Samedi 3 juin

3e-4e places - 18h

2e-1e places -19h

Les joueurs engagées

Internationaux

Mathieu Castagnet (Fra), Grégoire Marche (Fra), Saurav Ghosal (Ind), Christo Potgieter (AFS), Harinder Pal Sandhues (Ind), Nicolas Müller (Sui), Jean-Pierre Brits (AFS), Milnay Louw (AFS), Laura Pomportes (Fra), Elani Landmanes (AFS), Lume Landman (AFS), Jimmy Schlebusch (AFS), Xavier Auguet (Fra)

La Réunion

Thierry Babosy, Mirko Mazzi, Billy Paton, Elsa Tamaya, Kara Lincou

Maurice

Xavier Koenig, Yan Bradshaw, Adrien Wehrli, Dominque Dupont, Kishlaye Gaya, Irshaad Razaali, Neel Haria, Stephane de Chalain, Alain Aliphon, Loic Lagesse, Alexandre Sanchini, Richey Beenessreesingh, Ravi Ramdenee, Christian Bezandry, Charles Mamet, Johan Pilot, Michel Dupont, Saqlain Abbas Dossa, Tega Sawmynaden, Xavier de Chalain, Mathieu Petit, Serge Pigeot, David Steedall, Jason Teeroovengadum, Gilles Marie, Stephane Koenig, Sheen Ramdenee, Richa Beenessreesingh, Vanessa Florens