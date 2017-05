SQUASH — NECKER PRO OPEN, 22 MAI-3 JUIN: Une première qui s'annonce grandiose

Le Necker Pro Squash Open est le premier tournoi international de squash en son genre à Maurice. Quarante-huit matches seront ainsi disputés durant les cinq jours de tournoi international, durant lesquels les spectateurs pourront assister à des rencontres de très haut niveau de squash, mettant en scène les meilleurs joueurs de la région. De nouveaux sponsors seront de la fête pour ce rendez-vous prévu à Grand-Baie La Croisette. Les Hôtels Attitude, Platinum sponsor, hébergeront les professionnels. Les Gold Sponsors sont la Mauritius Commercial Bank et Radio 1. Le Silver Sponsor est ENSAfrica, et les Bronze Sponsors sont Associated Textile Services, Coco Up et Crystal.

Xavier Koenig, joueur de squash numéro 1 à Maurice, mais aussi acteur principal derrière cet événement, a partagé avec nous son enthousiasme à propos du tournoi. « Cette compétition est une première à Maurice et verra évoluer les meilleurs joueurs de la région face aux professionnels du circuit PSA classés dans les 30 premiers mondiaux. L'idée d'organiser un tournoi de cette envergure sur court vitré à Maurice a toujours été un rêve pour moi, étant pratiquant de ce sport merveilleux depuis ma tendre enfance. J'ai toujours eu envie de montrer aux Mauriciens ce qu'est le squash pratiqué au plus haut niveau et l'extrême exigence physique que requiert ce sport. »

Notre interlocuteur précise toutefois que le squash est peu connu du public mauricien. « Toutefois, depuis quelques années, ce sport a pris des proportions différentes au niveau mondial et peut maintenant prétendre à sa place au sein des sports d'Elite (il fait d'ailleurs partie des Jeux du Commonwealth et fera j'en suis convaincu partie des sports olympiques très prochainement). Ce n'est pas pour rien que les joueurs de squash sont connus pour être parmi les athlètes les plus en forme du monde. C'est un sport qui demande de l'agilité, de la précision, un mental d'acier et une condition physique irréprochable », a-t-il soutenu.

Xavier Koenig espère que ce tournoi se déroulera très bien. « L'objectif est avant tout de créer le buzz afin de pouvoir faire de ce tournoi un évènement annuel et pourquoi pas organiser un PSA World Tour dans les années à venir. Et en tant que joueur, mon but ultime et de faire la fierté de Maurice en étant compétitif face à tous les grands joueurs de renommée mondiale qui fouleront le terrain de GBLC et espérer finir premier Mauricien et dans le Top 10 de ce tournoi », a-t-il renchéri. Autant dire que le N°1 de Maurice veut accomplir de grandes choses pour le squash local.

Offrir des infrastructures aux jeunes

La MSRA a déjà réfléchi à ces problématiques et à comme projet (avec le support du ministère de la Jeunesse et des Sports) de vulgariser le sport. « L'idée est de faire découvrir le squash et aussi d'initier les jeunes au squash avec des sessions organisées pendant toute la durée du tournoi sur le vitré. Il est également prévu que nous allions dans les écoles afin de faire la promotion du squash avant le tournoi. Le plus gros challenge pour nous sera ensuite d'offrir les infrastructures nécessaires aux jeunes afin de jouer au squash et également de trouver des entraîneurs qualifiés pour former les jeunes », a souligné le meilleur joueur de l'île.

À noter que la MSRA compte en son sein une coach pleine d'expérience en la personne de Vanessa Florens. « Ce n'est qu'un début, mais mon souhait le plus cher est que le Necker Pro Squash Open puisse ouvrir les yeux de nos dirigeants au sein de nos institutions gouvernementales sur les bienfaits du squash pour les jeunes et ainsi les inciter à nous aider pour le développement de notre sport à Maurice. Si nous réussissons à mener notre tâche à bien, nous aurons, qui sait, peut-être un Champion du monde de squash mauricien dans les années à venir », a-t-il conclu.