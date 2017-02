SSS GMD ATCHIA : Grande première avec deux lauréates

C'est dans la liesse que les élèves de la SSS GMD Atchia ont accueilli leurs deux lauréates ce matin, soit quelques dizaines de minutes après la proclamation officielle des lauréats cuvée 2016. « Atchia, Atchia, Atchia », scandaient les élèves en attendant que la deuxième lauréate, Marie Tessa Delina Lalljee, fasse son apparition au collège. Yun Yan Wong était, elle, déjà arrivée depuis le matin. Les pétarades ont suivi avant que le recteur, Afmez Oozeer, ne réunisse ses élèves dans le gymnase pour célébrer ce grand événement dans la vie de leur collège.

Les deux lauréates – Yun Yan Wong, 1ère côté Sciences (filles), et Marie Tessa Delina Lalljee, 1ère côté Arts (filles) – ont dit au Mauricien avoir fait des efforts mais qu'elles ne s'attendaient pas à être lauréates. D'où leur bonheur d'avoir pu faire la fierté de leur école, de leurs parents et de leurs professeurs et amis. « D'abord, je dis un grand merci à tous ceux qui m'ont aidée pendant toute l'année scolaire, mes profs, mes parents surtout, et mes amis. J'ai le choix entre la psychologie ou les “mass media and communications”, pour devenir responsable des relations publiques », lance Marie Tessa Delina Lalljee, qui habite Sainte-Croix, avant de recevoir les félicitations de ses amis et professeurs.

Plus posée, mais tout aussi excitée, Yun Yan Wong dit, elle, être « mari kontan », ajoutant : « J'ai l'impression de planer. Il y a eu beaucoup d'efforts derrière ce succès pendant toutes ces années », a-t-elle déclaré, avant de faire ressortir avoir « donné beaucoup d'efforts sans rien attendre » en retour. « Jamais je ne m'attendais à vivre un tel jour dans ma vie. Mais lorsqu'il est arrivé, ça a vraiment été une surprise. Je dis toujours que le travail dur rapporte ses fruits », a-t-elle ajouté.

Dans un message aux autres élèves de son collège, Yun Yan Wong dira : « Il faut croire en soi-même, avoir confiance et être optimiste dans la vie. J'ai envie de dire à tout le monde que, dans la vie, il y a une chose qu'on appelle principes, et l'un des miens est “to give without expectations”. (...) Nous devons toujours faire des efforts, qu'importent nos capacités. Nous devons croire dans notre école, dans nos profs et en nous, mais surtout en nos parents, car ce sont eux qui nous soutiennent dans notre parcours. Je dis aux autres élèves qu'eux aussi ont cette chance de devenir lauréate. La possibilité est là. Je leur souhaite bonne chance. » Yun Yan Wong compte entreprendre des études en médecine ou en “engineering”.

De son côté, le recteur de cet établissement port-louisien, Oozeer Afmez – recteur depuis 14 ans mais dans l'administration scolaire depuis 18 ans –, en est à son deuxième succès. La première fois, c'était au SSS James Burty David, à Bell-Village, qui avait produit un lauréat. Vingt mois plus tard, soit le 15 mai 2015, il est arrivé à Port-Louis, jour qu'il n'oubliera pas de sitôt. « Lorsque j'ai débarqué le premier jour dans ce collège, il y avait des élèves dans la cour, non pas pour m'accueillir, mais pour manifester contre mon arrivée. On ne voulait pas de moi, mais aujourd'hui, je crois que j'ai prouvé au contraire qu'avec mon arrivée, on a produit deux lauréats », a-t-il déclaré. Il dira cependant que, derrière ce succès, « il y a eu un travail d'équipe et une vision affichée dans ce collège », qu'il dit « achieving and moving beyond excellence », ajoutant : « C'est ça la mission que je m'étais assignée depuis mon arrivée. We have achieved excellence, we have produced two laureates and I believe now we are ready to face the future with even greater confidence. »