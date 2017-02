SSS DE PAMPLEMOUSSES : Une première lauréate après 17 ans d’existence

C’est dans une ambiance électrique que la toute première lauréate de la SSS de Pamplemousses a été accueillie ce matin vers 10 h 50. Pamma Ashwinee a réalisé le rêve de son collège qui était en attente depuis des années, comme l’a fait ressortir l’ancien recteur Lalmun Beeda. « We were expecting that. It had to happen », a-t-il déclaré. Roshni Bhujun, l’actuelle rectrice depuis 2016, était elle aussi en liesse, soulignant la fierté de l’établissement et des profs. « J’ai commencé à pleurer. J’étais tellement contente d’entendre la nouvelle ». Telle était la première réaction de Pamma Ashwinee, ce matin, qui s’est distinguée dans la filière des Arts.

Avant même l’arrivée de leur amie lauréate, ce matin, les jeunes filles de la SSS de Pamplemousses criaient leur joie. Enseignants, élèves, journalistes et photographes attendaient impatiemment qu’elle fasse son apparition. Quand enfin elle sort de la voiture, les élèves hurlent « Pamma Ashwinee », avant que n’explosent des pétarades. « J’ai commencé à pleurer, j’étais très contente. C’était tellement inattendu. Il a fallu beaucoup de sacrifices et des efforts jusqu’à la dernière minute. Changer de collège m’est passé par la tête mais mon collège m’a proposé de m’encadrer. Je me suis donc dit pourquoi laisser passer une telle opportunité. Je pense effectuer des études dans le journalisme. J’ai envie d’être engagée en tant que citoyenne de Maurice et j’aime être devant les caméras », confiera-t-elle. En effet, deux élèves ayant eu 6 unités dans cet établissement ont choisi de rester dans le collège au lieu d’aller dans un collège d’élite. La rectrice, Roshni Bhujun, témoigne : « Après 17 ans, on a eu une lauréate. Toutes les élèves ici, les profs et moi-même on est très fiers de Pamma Ashwinee qui a fait un travail dur. Elle a été une élève exemplaire et maintenant elle sera un role model pour les 1 100 élèves de l’établissement. On a toujours travaillé dur et c’est le grand moment. Il y avait d’autres potentielles lauréates. C’est Dieu qui a décidé ainsi. On a fait un travail d’équipe pour pouvoir avoir ce résultat. »

Christine Ip, enseignante de français, dira, elle, que « tout le département a soutenu Pamma. Elle a donné le meilleur et on a donné le meilleur. On comptait sur elle mais ne pouvait jamais savoir. Elle faisait très bien mais il fallait aussi travailler ses points faibles ».

Trois longues rangées de pétards avaient été installées dans la cour du collège pour accueillir Pamma Ashwinee. « Merci beaucoup », dira-t-elle, s’adressant aux élèves, ajoutant : « Je suis très ravie de faire la fierté de mon collège, de mes parents et de mes profs. C’était totalement inattendu. Vous ne devez pas vous sous-estimer. Pour moi, ce n’est qu’une étape. Je compte travailler plus dur pour donner une suite plus brillante à cette victoire ». Invité à prendre la parole, son père, employé à la Cargo Handling Corporation, dira que « tous les enfants ont du potentiel ».

Habitante de Khoyratty, Pamma Ashwinee dit avoir fait du sport et contrôlait ses habitudes alimentaires. Elle espère poursuivre ses études en Angleterre.