SSU : Trois policiers interrogés sur un vol d'équipements

Les éléments de la Criminal Investigation Division (CID) de Port-Louis ont interrogé trois policiers dans le sillage d'une enquête ouverte sur un vol d'équipements survenu au quartier général de la Special Supporting Unit (SSU), aux Casernes centrales. C'est un constable de 26 ans, posté à la SSU No 5, qui a rapporté l'affaire à ses supérieurs avant de loger une plainte formelle. Dans une déposition consignée au poste des Line Barracks jeudi, ce policier a déclaré que son casier avait été forcé, des cadenas ayant été endommagés. Il a ensuite noté la disparition de plusieurs objets appartenant à la force policière, soit un porte-casque, un étui, une paire de chaussures spéciales de la SSU, un gilet fluorescent, deux matraques dont un « tonfa », un gilet pare-balles, un uniforme et un béret de la SSU, un masque à gaz avec étui et deux shorts. En plus, le jeune homme dit avoir perdu ses effets personnels, dont ses savates et des bottes de combat, estimées à Rs 3 000. Selon lui, le délit a été commis entre le 1er et le 11 mai alors qu'il était en “attachment duty” à l'Emergency Response Service (ERS) de la Southern division.

Les enquêteurs des Line Barracks ont référé le cas à la CID de Port-Louis sous la supervision du surintendant Sailesh Kumar Behary. Un élément du Scene of Crime Office a même effectué des prélèvements à la SSU. Les trois policiers interrogés n'ont pas été inquiétés à ce stade de l'affaire. Ils ont nié toute implication dans ce vol. Les enquêteurs n'écartent pas la possibilité d'un cas de « bizutage ».

BAIN-DES-DAMES

Une fillette retrouvée dans les bras de son beau-père toxicomane

Des policiers de Bain-des-Dames se sont rendus au Bouloux Health Centre, où se trouvait un homme sous l'influence de drogue et tenant une fillette en pleurs dans les bras. Emmené au poste dans un état second, le toxicomane n'arrivait pas à comprendre les policiers. Quant à la fillette, elle a pu décliner son identité, affirmant qu'elle a trois ans et que l'homme l'accompagnant est son beau-père.

Les policiers ont examiné l'enfant, qui ne portait aucune trace de blessure, puis ont alerté la Child Development Unit (CDU), laquelle a sollicité la cour en urgence pour une demande de “protection order” pour la fillette. Cette dernière a été admise à l'hôpital Jeetoo pour observation et son état de santé est jugé stable. La CDU a entamé des démarches pour savoir si un proche parent de l'enfant pourrait la prendre en charge. Quant à son beau-père, il a été relâché par la police.