À ST-AUBIN: Paul-Loup Sulitzer lance le Guide Sulitzer et une application mobile

« Le mouvement c’est la vie, l’immobilisme c’est la mort ». C’est en ces termes que Paul-Loup Sulitzer décrit son parcours jalonné de plus de 60 millions de livres vendus à travers le monde. Toujours à l’affût de nouvelles idées, l’auteur à succès a lancé jeudi dernier Le Guide de Sulitzer, qui met en lumière Maurice à travers trois thèmes forts : L’histoire, les affaires et le tourisme. Un livre de 150 pages colorées et remplies d’informations pratiques, qui se feuillette assez facilement. Le Guide de Sulitzer met en avant l’histoire et le développement de Maurice, Sulitzer ayant fait de ce livre un manuscrit de voyage. Cependant, ce n’est que la première publication qui englobe Maurice et Rodrigues… Le magazine Entreprendre, de France, consacrera un cahier de 32 pages sur Maurice et la publication de Sulitzer.

Ce dernier touche également à la réalité virtuelle. Avant-gardiste dans ses projets, Paul-Loup Sulitzer a lancé une application mobile Sulitzer Group, disponible sur les plateformes App Store & Android. Par le biais de cette application et à l’aide d’un accessoire customisé, le Sulitzer Google Cardboard (VR), s’adapte au smartphone pour faire découvrir Maurice virtuellement dans de nombreuses facettes (tourisme, possibilité d’investissement, etc …). Chaque destination du guide aura à terme une banque d’images permettant à ses visiteurs d’en avoir un avant-goût virtuel. Ces contenus virtuels sont actuellement en production et ceux désireux de se joindre à cet ambitieux projet peuvent contacter le Groupe Sulitzer au courriel suivant : paulloupsulitzer01@gmail.com