À ST-FÉLIX : AKNL entre en campagne

Suite à la récente déproclamation de 17 arpents de plage publique à Saint-Félix le 24 août dernier par le ministère du Logement et des Terres, les animateurs de la coalition Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL) ont repris leur bâton de pèlerins. Ils ont sensibilisé les habitants de cette région du sud à la nécessité de lutter pour que les plages publiques ne soient pas accaparées par des promoteurs privés.

« À Saint-Félix, minis Housing and Lands, Showkutally Soodhun, finn deproklam an katimini le samdi 24 out dernie 17 arpan laplaz piblik. À Pomponette ek Pointe-aux-Roches finn deza donn 31,4 arpan laplaz piblik enn promoter lotel sidafrikin. Dan Moris, lotel inn fini pran 20 % nou lakot, alor ki laplaz piblik fer zis 10 % nou lakot zordi. Antie otour Moris bann lotel finn deza pran 63 km nou lakot, ek res zis 34 km pou Morisien, de fwa mwins. Morisien pe vinn etranze dan so prop pei. Li inakseptab ! », s’est indigné Yan Hookoomsing, porte-parole d’AKNL, dans une déclaration au Mauricien. Et d’ajouter : « Alors que notre bataille pour l’annulation du projet d’hôtel à la Cambuse n’est pas encore gagnée, ne voilà-t-il pas que le gouvernement qui se dit 'Lepep' prive les Mauriciens de la jouissance de 17 arpents de plage publique à Saint-Félix, dans une région du sud où il manque déjà cruellement d’espaces de loisirs. »

Durant le week-end, les animateurs d’AKNL ont sillonné les villages de Chemin-Grenier, de Surinam et Riambel ainsi que la plage de Saint-Félix, distribuant plus de 1 000 tracts et circulant une pétition. « Comme le gouvernement a déproclamé ces 17 arpents de plage publique en catimini, beaucoup parmi ceux que nous avons rencontrés ont été surpris de cela. Zot ti mari an koler parski zot rapel ki deza an 2002 zot ti form enn group ki ti apel 'Pa Touss Nu Laplaz' pou lager kont konstriksion lotel Shanti Ananda lor laplaz piblik zot rezion », a raconté Yan Hookoomsing.

Dans leur pétition (ref : www.aknl.net), AKNL réclame l’annulation du projet d’hôtel à la Cambuse ainsi que la réouverture de l’ancienne route d’accès que le public utilise depuis des années. L’annulation de la déproclamation des 17 arpents de la plage publique de Saint-Félix est également demandée. « Le gouvernement doit systématiquement proclamer comme étant officiellement des plages publiques les derniers Pas géométriques libres restants, qui comportent des plages, au lieu de les donner aux promoteurs », peut-on également lire dans la pétition.

Les pétitionnaires demandent notamment « l’arrêt immédiat » de la prolifération des hôtels et autres Smart Cities sur nos côtes et la mise sur pied d’un National Tourism Audit Commission. Cette instance aura pour tâche de s’assurer que l’industrie touristique soit durable, équitablement bénéfique à toute la population, et non seulement à une poignée de promoteurs privés.

AKNL veut en outre « l’arrêt des pouvoirs excessifs au Board of Investment (BOI) qui peut, sans consultation avec la population, imposer sa volonté, au détriment de l’intérêt des citoyens ». La coalition rappelle enfin qu’elle milite pour le développement du « tourisme chez l’habitant ». « Que les revenus découlant des activités touristiques aillent directement aux habitants (auberges, gîtes, tables d’hôte, etc.) au lieu des « All Inclusive Packages « des hôtels qui tuent les petites entreprises locales ».

Yan Hookoomsing a annoncé l’intensification de leur campagne à travers les villages voisins, laquelle se culminera en une manifestation nationale dont la date sera rendue publique en temps et lieu. Rappelons que la coalition AKNL comprend les organisations suivantes : CARES, CLAIM, Federation of Public Sector and Other Unions, FreeArt, General Workers Federation, Kensington Social Group, Mouvement Civique Plaine Lauzun, Mouvement Civique Pointe-aux-Sables, RAFEL, Rassemblement des Citoyens pour la Patrie, Rezistans ek Alternativ, Sitwayen Animal, Small Planters Association, ainsi que de nombreux citoyens et artistes.