ST-FÉLIX - DÉPROCLAMATION DE 17 ARPENTS DE PLAGE PUBLIQUE : AKNL a recours à une Judicial Review

Les animateurs de la coalition Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL) ont décidé de recourir à une révision judiciaire (« Judicial Review ») en Cour suprême de la décision du ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun, de déproclamer 17 arpents de plage publique à St-Félix le 24 août dernier. Ils estiment que le ministre a outrepassé ses droits.

« La décision du ministre Soodhun de déproclamer 17 arpents de plage publique à St-Félix pour le remettre dans le domaine privé est scandaleuse, illégale et immorale, eu égard à la promesse de l'Alliance Lepep durant la campagne électorale pour les élections générales de décembre 2014 de corriger les scandales des terres du régime Ramgoolam ! », a martelé un des animateurs de la coalition Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL), Yan Hookoomsing. Il intervenait à une conférence de presse ce midi au Centre CARES, Moka, entouré de Sam Gounden, Ian Jacob, Shidan Ragavoodoo et Veena Dholah.

« Nous allons nous appuyer, entre autres, sur un récent ruling historique du Tribunal de l'Environnement dans l'affaire nous opposant à la firme Currimjee Jeewanjee concernant leur projet d'hôtel à La Cambuse, pour contester cette décision du ministre Soodhun. Ce ruling reconnaît pour la toute première fois à Maurice le droit des Mauriciens dans leur ensemble de pouvoir défendre en cour leur plage et leur environnement », a expliqué Yan Hookoomsing.

L'animateur d'AKNL estime que la loi permet à un ministre de proclamer une plage publique, mais doute qu'il puisse la « déproclamer ». « Nou bann om de lwa panse ki minis pa gagne drwa tir enn laplaz dan domenn piblik. Nou pou demann la Cour suprême trans sa ! », a-t-il dit.

« Pa zis 17 arpan laplaz piblik ki finn donn bann biznessmen dan le Sud. Kan ou panse ki finn konn 31,4 arpan laplaz pa zeometrik dan Pomponette/Pointe aux Roches a enn promoteur lotel Sidafrikin, se preske 50 arpan laplaz ki Morisien ne pli kapav enjoy! », a fulminé Yan Hookoomsing. « Lotel inn fini pran 20% nou lakot, alor ki laplaz publik fer zis 10%; ki reste pou Morisien? », s'est-il demandé. « Le gouvernement doit systématiquement proclamer comme étant officielles des plages publiques les derniers Pas géométriques libres restants, qui comportent des plages, au lieu de les donner aux promoteurs qui vont faire des profits ! », a-t-il insisté.

Yan Hookoomsing a annoncé une multiplication des réunions de mobilisation dans le Sud, une manifestation régionale à Chemin Grenier qui culminera en une manifestation nationale à Port-Louis. « An atandan ena enn petisyon ki nou pe sirkile lor nou paz Facebook e lor sit Avaaz 'Bring Back the Mauritian Beaches to Mauritians' ki nou pou anvoy Premie minis », a-t-il indiqué.

L'animateur d'AKNL a par ailleurs demandé au gouvernement de revoir notre modèle de développement touristique. « Nou bizin promouvwar le 'tourisme chez l'habitant', bann tab dot, bann oberz, etc. kot tou Morisien profite, pa zis enn ti pwagne biznesmen ki profit de la politik de 'All Inclusive' », a-t-il expliqué.

Sam Gounden, qui se définit comme un éco-citoyen, a expliqué sa « surprise » quand il a appris la déproclamation de ces 17 arpents de plage publique à St-Félix. « Ki lintere enn gouvernma ki dir li 'gouvernma lepep' ena pou ki li pran seki apartenir o publik Morisien li donn sa bann biznessmen prive? », s'est-il demandé. Et de plaider pour davantage de transparence dans le financement des partis politiques. « Tan ki nou pa pou trouv kler lor kouma bann parti politik gayn zot kas, nou pou gayn difikilte konpran zot motivasyon kan zot pran bann desizion koumsa, swadizan dan lintere lepep ! », a-t-il argué.

Ian Jacob a, pour sa part, exhorté les Mauriciens dans leur ensemble à se mobiliser pour défendre leur patrimoine commun, leurs plages notamment. « Sinon nou lwazir pou rezim selma al fer enn letour dan Bagatelle, tandis ki zis bann touris ki pou gayn akse a nou laplaz ! »