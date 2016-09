ST-PIERRE : Pravind Jugnauth, « Les dettes de la DBM réduites à Rs 475 M »

Le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, qui participait hier au lancement du plan de microcrédit par la Banque de Développement, a félicité les membres du Conseil d’administration de cette institution en vue de l’assainissement de sa situation financière.

« Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2014, la situation financière de la Banque de Développement était à un point où elle était condamnée à fermer. Ses dettes dépassaient Rs 3 milliards, représentant un grand défi pour les administrateurs de la Banque et pour le gouvernement. Le board et son président ont abattu un travail formidable, ramenant la dette à Rs 475 M », a déclaré Pravind Jugnauth. Il a expliqué que le gouvernement donnera le soutien nécessaire à la banque, qui a été mal administrée dans le passé en raison de nombreuses interférences politiques. Désormais, les activités de la DBM seront axées sur l’encouragement des entrepreneurs « jusqu’à une certaine limite ». D’autres institutions s’occuperont du problème du marché pour les produits des PME. Le ministre a rappelé les mesures prises par le gouvernement afin de « privilégier les ti dimounn ». Il a cité, entre autres, l’exemption de la taxe pour les entreprises et la création d’incubateurs pour aider les petits entrepreneurs à se lancer. De plus, les nouvelles entreprises n’auront pas à payer de trade fees aux administrations régionales pour les trois prochaines années. En outre, les PME pourront désormais disposer de prêts allant jusqu’à Rs 250 000 à un taux d’intérêt de 6 %.

Pour le ministre des Finances, les efforts faits par le gouvernement pour la création d’emploi ne « suffisent pas ». Le secteur privé, comprenant également les petits entrepreneurs, a un grand rôle à jouer dans ce domaine. Il a fait mention des mesures prises en vue de former des jeunes pour qu’ils répondent aux demandes sur le marché du travail.

Plusieurs ministres ont participé à la manifestation d’hier, dont Sunil Bholah (Coopératives), Leela Devi Dookun-Luchoomun (Éducation) et Yogida Sawminaden (Sports). Pour sa part, le président de la DBM, Chand Bhadain, a expliqué que la banque fera tous les efforts nécessaires pour aider les petits entrepreneurs. « Nous les prendrons par la main afin qu’ils puissent mener à bien leurs projets ».