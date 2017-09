STADE DE ROSE-HILL : Les bus de RHT transféré à la Place Margéot

La cinquantaine de marchands d’Arab Town ont jusqu’à fin octobre pour vider les lieux et prendre place dans le nouvel emplacement qui leur a été attribué, à l’arrière du stade Sir Gaëtan Duval, à Rose-Hill. Depuis vendredi, les bus de la compagnie Rose-Hill Transport, qui se trouvaient dans cet espace, ont été transférés à la Place Margéot. « Les bus de RHT se trouvant à l’arrière du stade de Rose-Hill ont depuis vendredi été transférés à la Place Margéot. Les taxis qui se trouvaient vis-à-vis du stade Sir Gaëtan Duval seront quant à eux relogés à l’avenue Duval afin de faire la place pour les marchands d’Arab Town », a indiqué le maire de Beau-Bassin/Rose-Hill, Ken Fong. « À partir d’aujourd’hui, les travaux ont débuté pour le réaménagement et la construction de la nouvelle structure avec toutes les aménités pour les marchands ». Il est aussi question de rendre disponible le parcours du stade de Rose-Hill pour les joggers en raison de la destruction de la promenade Roland Armand, à Vandermeersch, qui se trouve sur le tracé du Metro Express. « Nous en avons discuté lors du dernier conseil et nous verrons au moment venu ce qu’il faudra faire », explique le maire.