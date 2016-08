STANDARD BANK- 15E ANNIVERSAIRE : Le Chief Executive du groupe à Maurice

Ben Kruger, Chief Executive du groupe Standard Bank, est attendu à Maurice dans le cadre des célébrations marquant les 15 ans de présence de la filiale du groupe bancaire sud-africain dans le pays. La Standard Bank Mauritius met beaucoup d'accent sur ses projets CSR (Corporate Social Responsability) pour marquer cet anniversaire.

Ben Kruger s'est joint au groupe Standard Bank en 1985, occupant plusieurs fonctions au sein de la Standard Corporate Merchant Bank, avant d'être nommé deputy-Chief Executive puis Chief Executive de cette même institution en 2001. Il a aussi assumé les fonctions de Chief Executive de la Global Corporate & Investment Banking avant de se voir confier le poste de Chief Executive du groupe Standard Bank, en 2013.

La filiale mauricienne de la Standard Bank a prévu plusieurs activités pour célébrer ses 15 ans de présence dans le secteur bancaire local. L'implantation de la banque remonte au 22 août 2001 et, depuis, l'institution n'a cessé de se développer, employant aujourd'hui quelque 130 professionnels. Dans les milieux de la banque, on souligne que celle-ci a poursuivi « avec assiduité » sa stratégie visant à mettre en relations ses clients à travers le continent africain et à marquer une forte présence dans les pays où elle est représentée.

La direction de la Standard Bank considère que le 15e anniversaire de la présence de la banque à Maurice est « une opportunité » pour démontrer son « engagement » envers la communauté, d'où l'organisation d'un don de sang ce 26 août sur les parkings d'Intermart, à Ebène, et de la Cyber Tower 1. « Through this mega blood donation, we want to draw attention to the role that voluntary donation systems play in encouraging people to care for one another and promoting community cohesion », déclare Neekeea Ramen, Head of Credit Risk et président du CSR Committee de Standard Bank Mauritius.

Par ailleurs, la banque a tenu à marquer le Nelson Mandela Day le 18 juillet dernier en encourageant ses employés à donner de leurs temps à la communauté en se mettant au service de plusieurs Ong, telles Friends in Hope, Autisme Maurice, l'Association des Jeunes Inadaptés de Curepipe, The Ranger Foundation Mauritius et La Colombe Shelter. Les employés seront également conviés à plusieurs activités festives dans les prochaines semaines.

Hier, la banque avait invité ses cadres et des opérateurs économiques à assister à une présentation du Professeur Lyal White, du Gordon Institute of Business Science, de l'Université de Pretoria, sur le thème “Changing dynamics in Africa”. « Toutes ces activités sont importantes pour la banque car elles nous offrent une plateforme solide pour notre développement et pour la consolidation de notre position dans les marchés africains clés », souligne Lakshman Bheenick, Chief Executive de Standard Bank Mauritius. Lakshman Bheenick réaffirme que le continent africain revêt une importance particulière pour le groupe bancaire.

La Standard Bank Mauritius a enregistré pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2015 des profits de USD 21,6 millions, contre USD 15,4 millions en 2014. Les actifs de la banque se montaient à cette même date à USD 1,4 milliard, par rapport à USD 3,2 milliards fin 2014. Louis Rivalland, président du conseil d'administration, et Lakshman Bheenick font ressortir, dans leur rapport annuel, que les indicateurs de performance se sont améliorés en 2015 avec notamment un retour sur fonds propres de 25,5% ( 22,2% en 2014), et un ratio coûts-revenus de 43,3% (45,96% en 2014).

La banque, ajoutent Louis Rivalland et Lakshman Bheenick, continue de mettre l'accent sur les normes de bonne gouvernance et de conformité aux règlements régissant l'industrie bancaire. « Our focus remains strong, aimed at improving the effectiveness of our execution as we continue to progress against the objectives that underpin our strategy », font-ils ressortir.