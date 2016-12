STANDARD CHARTERED BANK : “Goal” lancé sur une base pilote dans 20 écoles secondaires

“ Goal”, projet visant à l’«empowerment» de jeunes filles à travers le jeu et le sport, conçu par la Standard Chartered Bank, sera lancé sur une base pilote dans 20 institutions secondaires à partir de janvier. Dans un premier temps, environ 2 500 jeunes filles seront touchées, indique le promoteur.

La mise à exécution du programme “Goal” a fait l’objet d’une signature de protocole d’accord la semaine dernière entre la Standard Chartered Bank et le ministère de l’Éducation. Les documents ont été paraphés par R. P. Ramlagun, Senior Chief Executive du ministère de l’Éducation, et Roselyne Renel, Global Head Enterprise Risk Management et Chief Risk Officer Europe & Americas de Standard Chartered UK.

Dans les milieux de la Standard Chartered Bank, on rappelle que le programme “Goal” a débuté en 2014 par une formation des Ong locales et différents ministères concernés par le développement de l’enfant. Le ministère de l’Éducation a également délégué 40 instituteurs d’éducation physique pour être formés à l’exécution du programme destiné à des élèves de 12 à 16 ans dans des écoles secondaires d’État et du privé. Une évaluation sera effectuée auprès des filles avant et après le programme, ce qui pourra aider, si besoin, à une réadaptation du programme dans le but qu’il soit intégré dans toutes les écoles secondaires à partir de 2018.

“Goal” a été introduit dans 17 pays selon une méthodologie innovante et inclusive de jeunes filles venant de milieux défavorisés. Ce programme éducatif de premier plan, axé sur le développement à travers le sport de balle, a été lancé afin de permettre l’« empowerment » des jeunes filles de 12 à 18 ans. Il s’agit de les équiper par le biais d’un curriculum précis, de la confiance, des connaissances et des compétences dont elles ont besoin pour devenir des leaders économiques intégrées dans leur famille, leur communauté et la société. « À l’époque et encore aujourd’hui, l’objectif était unique. Unique parce qu’une banque, la Standard Chartered, s’engage à responsabiliser les jeunes filles en leur donnant les outils nécessaires pour réaliser leurs ambitions », explique Roselyne Renel.

La direction de la Standard Chartered Bank est d’avis que l’utilisation du sport en conjonction avec des modules éducatifs peut aider les filles à intégrer des notions telles la communication, l’hygiène, la santé, les droits ou encore la gestion de l’argent. « En jouant dans des équipes, les filles ont non seulement le sentiment d’appartenir à une communauté, mais elles ont également la possibilité de développer les compétences acquises dans le programme “Goal”, tels le leadership », fait-on ressortir.