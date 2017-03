STATE HOUSE CONNECTION : José Pinto, Board Director d’ASA Group, au CCID

Fortunes diverses au Portugal pour Alvaro Sobrinho, le Tribunal de Lisbonne révoquant un nouvel ordre de saisie de ses biens avec en même temps une descente d’un juge portugais dans un cabinet d’avocats représentant le confident de la présidente de la République

Le Deputy Chief Executive Officer d’ASA Group, Mauricio Fernandes, sous le coup d’une « Arrestable Offence » lors de sa prochaine convocation aux Casernes centrales

Le défilé se poursuit dans le cadre de l’enquête du Central CID au sujet des Misleading Information fournies par l’ASA Group à la Financial Services Commission (FSC) pour des Global Business Licences et une Investment Banking Licence. Après le Deputy Chief Executive Officer du groupe, Mauricio Fernandes, qui a déjà été interrogé Under Warning une première fois par les limiers de la police, hier ce fut au tour de José Pinto, Board Director d’ASA Group et partenaire d’affaires de longue date d’Alvaro Sobrinho, de faire l’objet d’une convocation formelle pour interrogatoire aux Casernes centrales. En parallèle à son prochain rendez-vous au QG du CCID, le Deputy Chief Executive Officer d’ASA Group pourrait être confronté à la possibilité d’une inculpation provisoire sous les dispositions du Financial Services Act. Cette nouvelle étape attend le feu vert du State Law Office, sollicité pour un Legal Advice sur les conclusions de ce volet de l’enquête. Par ailleurs, Alvaro Sobrinho a essuyé des fortunes diverses entre les mains des autorités au Portugal cette semaine. Selon la presse lusophone, le Tribunal de Lisbonne a révoqué une nouvelle saisie des biens appartenant au confident de la présidente de la République alors qu’un autre juge a ordonné une descente des lieux dans un cabinet d’avocats, dont les services ont été retenus par le multimilliardaire angolais avec résidence en Suisse. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur des crimes en col blanc.

Des recoupements d’informations effectués auprès des sources concordantes indiquent que l’escouade du CCID, enquêtant dans les affaires d’Alvaro Sobrinho, sous la supervision du surintendant Mannaram, avait convoqué José Pinto, Board Director du groupe ASA, pour interrogatoire au sujet des démarches pour l’obtention de Global Business Licences et d’un Investment Banking Licence de la FSC. Il était accompagné de ses conseils légaux, dont Me Mooloo Gujadhur. Au QG du CCID, José Pinto a pris connaissance des faits l’intéressant dans le dossier à charge. Après discussions entre les enquêteurs du CCID et des hommes de loi, il a été décidé que la séance de Questioning soit reportée à la semaine prochaine, permettant au principal concerné de réunir les pièces et documents nécessaires à sa défense.

José Pinto constitue une pièce majeure dans l’enquête au sujet des allégations de Misleading Information à la FSC. Le nom de ce partenaire d’affaires d’Alvaro Sobrinho a été cité dans le cadre des contacts d’ASA Group avec la BLC Robert & Associates et Me Iqbal Rajahbalee en tant que Managing Counsel. Dans des documents fournis à la FSC, l’ASA Group avait tenté d’accréditer la thèse que ce cabinet d’avocats était partie prenante des démarches en vue de décrocher l’Investment Banking Licence de la FSC du 26 novembre 2016.

Toutefois, Me Rajahbalee a nié de manière catégorique toute connexion avec l’Investment Banking Licence d’ASA Group. L’interrogatoire de José Pinto sera axé sur la série de courriels échangés avec la BLC Robert & Associates et la nature du contrat passé avec les avocats et les différents paiements effectués à la fin de février dernier. Les informations disponibles confirment que le Board Director José Pinto, banquier de profession, est une vieille connaissance d’Alvaro Sobrinho. Leurs noms sont cités dans de précédents Dealings au sein d’Akoya Management Company en Europe. Cette société avait commencé ses activités en 2009 en tant que société financière et de gestion de fortune en Suisse, avec les partenaires Helder Bataglia (22,5%), Alvaro Sobrinho (22,5%), Michel Canals (20%), Nicolas Figueiredo (15%), José Pinto (15%) et l'avocat Ana Bruno (5%).

Les activités de cette société de gestion d'actifs avaient fait l’objet d’enquête de la part des autorités du Portugal avec l’inculpation provisoire de José Pinto et de deux autres banquiers partenaires. Dans l’entourage de ce Board Director d’ASA Group, on repousse d’un revers de la main ces allégations en soutenant que le DCIAP, le Bureau du Procureur au Portugal, n’a jamais initié de procès au pénal contre cet ancien responsable de l’Union des Banques suisses (UBS).

Dans la conjoncture, la teneur de l’interrogatoire de José Pinto dans l’affaire des informations erronées et de faux à la FSC pourrait compromettre son collègue et partenaire, le Deputy Chief Executive Officer d’ASA Group, Mauricio Fernandes. Au cas où il confirme que les deux paiements de février à BLC Robert & Associates étaient pour des conseils légaux, autres que pour l’Investment Banking Licence du 26 novembre 2016, le Deputy CEO se retrouvera encore dans de sales draps. Difficile à affirmer si José Pinto prendra le risque d’une inculpation provisoire de complicité dans une entente délictueuse pour induire la FSC en erreur.

Dans le cas de Mauricio Fernandes, le Statement consigné par le CCID, mercredi, auprès des responsables de la Management Company, DTOS, du groupe IBL, est considéré comme étant accablant. Les représentants de DTOS ont confirmé qu’ils n’ont fait que transmettre à la FSC des informations au sujet de BLC Robert & Associates et du Pr Goolam Mohamedbhai reçues d’ASA Group.

Avec ces nouveaux développements, notamment l’éventualité que le Deputy CEO d’ASA Group fasse l’objet d’une « Arrestable Offence » et passible d’une inculpation provisoire, la pression s’accentuera sur le board de la FSC pour décider ce qu’il adviendra de ces trois Global Business Licences et de l’Investment Banking Licence au groupe Alvaro Sobrinho.

Entre-temps, au Portugal, le multimilliardaire angolais a soufflé le chaud et le froid. Le tribunal de Lisbonne, représenté par les juges Maria do Carmo Ferreira et Cristina Branco, a révoqué une nouvelle demande de saisie des biens d’Alvaro Sobrinho et ses proches, soit la quatrième tentative à ce jour. Pour justifier cette décision, le tribunal note qu’« aucune nouvelle preuve » n’a été versée au dossier.

Par contre, un autre juge du Portugal, Carlos Alexandre, a ordonné une perquisition d’un cabinet d’avocats, présenté comme étant proche du multimilliardaire. La version en ligne du Renascneça affirme que cette descente des lieux a trait à « des étapes liées au cas BES Angola affaires et Alvaro Sobrinho. Cette société a des activités en Angola impliquant Alvaro Sobrinho, ancien directeur de la LTI ».

En tout cas, la State House Connection d’Alvaro Sobrinho est loin d’être close même si la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, a préféré s’enfermer dans un mutisme avec un renforcement de la sécurité lors de ses déplacements pour repousser au plus loin des journalistes susceptibles de l’interroger au sujet de ses fréquentations…