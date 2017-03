STATE HOUSE CONNECTION : XLD à Mme la présidente, « Vous devez vous expliquer devant la population »

Le leader de l’opposition met l’accent sur le rôle de la présidente de la République en tant que « garante de la Constitution » et fait part des dérives du GM sur le plan constitutionnel

La FSC sollicite des compléments d’informations des autorités financières du Portugal, la Comissao de Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) au sujet d’Alvaro Sobrinho, qui réside en Suisse

L’affaire Alvaro Sobrinho continue à mobiliser l’attention. Une nouvelle étape a été franchie cet après-midi avec le tête-à-tête entre la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, et le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval. Lors des échanges, celui-ci devait réitérer à la présidente de la République l’urgence des explications à la population au sujet de la State House Connection du milliardaire, détenant un passeport angolais mais avec résidence en Suisse. Il compte aborder des sujets d’importance nationale avec la chef de l’État et mettre en exergue les atteintes à la Constitution reprochées au gouvernement. De son côté, la Financial Services Commission poursuit son enquête sur les dossiers d’Alvaro Sobrinho, des compléments d’informations étant recherchées auprès d’autres autorités au Portugal, soit la Comissao de Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM). Une réunion du board de la FSC est convoquée pour demain en vue de passer en revue la situation.

« Comme je l’ai dit depuis le début de cette affaire, la présidente de la République fait face à un urgent besoin de s’expliquer. Je compte réitérer cette demande jusqu’à ce qu’elle soit satisfaite. La présidente devra s’expliquer devant la population à ce sujet. Il n’y a pas à sortir de là. Pourquoi? En tant que chef de l’État, Ameenah Gurib-Fakim est la garante de la Constitution. Cette même Constitution lui confère également des pouvoirs, dont l’assentiment des textes de loi votés par l’Assemblée nationale et aussi le refus d’Assent de ces mêmes projets de loi ; Elle procède également à des nominations prévues dans la Constitution », déclare le leader de l’opposition pour justifier sa prise de position.

Par ailleurs, le rendez-vous de la State House du jour a également permis à Xavier-Luc Duval d’évoquer des questions d’importance nationale avec la présidente de la République. « Ce sera ma première rencontre avec la chef de l’État depuis mon départ du gouvernement et ma prise de fonction en tant que leader de l’opposition. Il y a des sujets qui préoccupent, comme les atteintes du gouvernement à la Constitution. De véritables dérives constitutionnelles, notamment par rapport à l’indépendance des institutions. J’ai en tête ce qui se passe au niveau de la police. Mais il n’y a pas que cela », ajoute le leader du PMSD.

« Sur le front social, il y a des problèmes comme la recrudescence de la violence domestique, vu que nous venons de célébrer la Journée de la Femme, le fléau de la drogue et de la corruption. Tout indique que le gouvernement ne semble pas prendre ces problèmes au sérieux », affirme Xavier-Luc Duval.

Par ailleurs, en ce qui concerne le dossier d’Alvaro Sobrinho, en possession d’un passeport angolais portant le N° 1507140, qui est arrivé à Maurice, hier, la FSC approfondit son enquête avec les autorités au Portugal. En parallèle aux démarches au niveau du judiciaire, la FSC a établi des contacts avec la Comissao de Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) pour un échange d’informations sous une Request for Assistance under the IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding sur le milliardaire angolais. La FSC et la CMVM sont signataires de ce traité.

Dans une correspondance officielle datée du 6 mars et adressée à la CMVM, la FSC, qui confirme que « the FSC Mauritius has started an inquiry on Mr Sobrinho as well as his companies » veut obtenir « confirmation as to whether Mr Sobrinho is currently supervised by CMVM or is related to any entity supervised by CMVM », si des « current investigations (if any) are being carried by CMVM on Mr Sobrinho or any related entity » et « to liaise with the Public Prosecution Service of Portugal and the Bank of Portugal for current investigations (if any) being carried out on Mr Sobrinho and any related entity »?

Dans la correspondance, la FSC révèle que les quatre entités, soit AS African Asset Management Ltd, ASA Fund, PASET Fund, détentrices de Global Business Licences et de CIS Licences et Alvaro Sobrinho Africa Ltd avec une Investment Banking Licence ont pour Ultimate Beneficial Owner Alvaro Sobrinho, le confident de la présidente de la République….