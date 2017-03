STATE HOUSE GARDEN-PARTY : Travailler plus dur pour le pays et atteindre les objectifs fixés, a déclaré le PM

La présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, a accueilli hier les dignitaires du pays, les décorés de la République et de nombreux invités à la garden-party organisée traditionnellement au lendemain de la fête nationale.

Durant cette cérémonie plutôt sobre, les invités ont pu visiter les jardins du château de Réduit et prendre des photos avec les personnalités présentes dont la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim et le Premier ministre, Pravind Jugnauth et son épouse. L’ensemble des membres de l’opposition avaient choisi de ne pas y participer.

Dans une déclaration à la presse, Pravind Jugnauth s’est réjoui de la présence du vice-président de la République du Ghana à Maurice comme invité d’honneur pour la fête nationale. « C’est une visite qui renforce les relations entre Maurice et le Ghana », dit le PM. « Il y a des choses que nous voulons faire ensemble, cela nous aidera à aller de l’avant surtout au niveau de nos relations bilatérales concernant les positions que nous devons prendre sur différents sujets au niveau international ». Un de ces sujets concerne les Chagos et bénéficie du soutien du Ghana.

Par ailleurs, Pravind Jugnauth a précisé que pour la fête de l’Indépendance c’est traditionnellement le Premier ministre qui s’adresse à la nation et non pas la présidence. S’agissant des décorés, il a expliqué que tous ceux qu’il a recommandés à la présidence pour être décorés ont à leur manière apporté leur contribution au pays ou ont permis de promouvoir l’image du pays au niveau international.

Interrogé quant à l’absence de personnalités politiques parmi les décorés, Pravind Jugnauth a affirmé qu’il a lui-même donné l’exemple et fait comprendre qu’alors que le Premier ministre obtient automatiquement la plus haute déclaration du pays, il a choisi de ne pas la prendre. « Je veux plutôt que nous travaillions et fassions nos preuves. Cela ne veut pas dire que les politiciens ne méritent pas d’être décorés. Nous travaillons en équipe et nous voulons au contraire les motiver pour qu’ils travaillent plus dur pour le pays afin de donner les résultats escomptés et atteindre les objectifs fixés », dit-il.

Comme le veut la tradition, l’après-midi a été animé par l’orchestre de la police.

MESSAGE DU 12 MARS : Le site Web du Réduit prend à contre-pied le GM



La State House se retrouve au centre d’une nouvelle polémique et cela malgré elle. En marge de la garden-party traditionnelle dans les jardins de la State House dans le cadre de la célébration de la fête nationale du 12 mars, soit le 49e anniversaire et le 25e de la république, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a déclaré que « c’est le Premier ministre qui s’adresse à la nation le 12 mars ». Il répondait à une information publiée dans l’édition du Mauricien d’hier au sujet de l’absence d’un message de la présidente de la république, Ameenah Gurib-Fakim, surtout à l’occasion du 25e anniversaire de la république.

Néanmoins, le site Web de la State House remet les pendules à l’heure au sujet de cette question de message de la présidente de la république et prend à contre-pied l’affirmation du Premier ministre. En effet, les archives des « speeches » révèlent un « Message de son Excellence Mme Ameenah Gurib-Fakim, GSCK, CSK, PhD., présidente de la république à l’occasion de la Fête de l’Indépendence (sic) – Vendredi 12 mars, 2016 ».

Effectivement, l’année dernière, Ameenah Gurib-Fakim s’était adressée à la nation pour les fêtes nationales, avant le Premier ministre d’alors, sir Anerood Jugnauth. Le message était radiotélévisé car s’adressant aux jeunes. La présidente de la république, qui avait auparavant cité le poète Édouard Maunick, dira « je voudrais donc en ce jour solennel faire un appel à tous les jeunes du pays et plus particulièrement à vous qui m’écoutez aujourd’hui — que vous habitiez le nord, le sud, l’est ou l’ouest du pays, que vous veniez d’une ville ou d’une région rurale, que vous soyez originaire de Rodrigues ou de toute autre île faisant partie du territoire mauricien, ce pays vous appartient ; est le vôtre. »

Il y a également le précédent de l’ancien président de la république, Kailash Purryag, avec la copie de son discours à l’occasion de la fête de l’indépendance en date du 11 mars 2014 dans les archives du Website de la présidence de la république.

« Just a matter to set the record straight » avec nulle intention de polémiquer…