STATE-OWNED ENTERPRISES—SIC : renversement de tendance après un exercice d’évaluation

Le bilan financier pour l’exercice financier de 2016 indique un renversement de tendance au niveau de la State Investment Corporation (SIC). C’est ce qui découle du document comptable déposé auprès du Registrar of Companies le 28 juin dernier, comme préconisé par l’article 166 (d) de la Companies Act de 2001. Le rapport a été préparé par la firme d’experts-comptables BDO et est signé par le Partner-Audit & Advisory Azize Rajabalee.

La SIC a terminé l’année financière 2016 avec des profits après impôts de Rs 443,1 M par rapport à des pertes de Rs 693,5 M en 2015. Ce bilan s’explique par le fait que, suite à une réévaluation des investissements de la SIC en 2016, des gains de Rs 353,2 millions ont été comptabilisés. Alors que l’année précédente, il y avait eu des pertes de Rs 567,8 millions enregistrées sous ce chapitre. Les revenus pour l’année 2016 sont de Rs 186 M alors que les chiffres de 2015 étaient de l’ordre de Rs 139 M. Au niveau des Contingent Liabilities soulignés dans le rapport, Edition de l’océan Indien compte Rs 17 M, Casino de Maurice Rs 25 M, Sun Casino Ltd Rs 5 M et Domaine Les Pailles Rs 35 M.

L’Acting Managing Director depuis décembre 2014, Banoomatee Veerasamy, la sœur du ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, siégeant comme Executive Director sur le conseil d’administration, a touché un pactole de Rs 3 679 323 pour l’année financière se terminant au 31 décembre 2016, avec une hausse de Rs 752 732 comparativement à 2015. Les cinq autres Non-Executive Directors, incluant la Chairperson du board, l’ancien Financial Secretary, Ayub Nakhuda, ont touché au total Rs 2 580 000. Le Deputy Permanent Secretary du Prime Minister’s Office, Premode Neerunjun, Kritananda Reddy, Acting Principal State Counsel, Vidianand Lutchmeeparsad, Permanent Secretary au ministère des Finances, et Visvanaden Soondram, Directeur aux Finances, ont touché Rs 300 000 chacun en 2016. Un sixième membre du board, Anoop Nilamber, assigné comme conseiller économique depuis l’ère Lutchmeenaraidoo aux Finances, et qui compte des nominations sur plusieurs board au sein de la Maubank et le SME Partnership Fund, a rejoint l’équipe de la SIC en janvier 2017.

Le board de la SIC s’est réuni, selon le document travaillé par la firme BDO, en 14 occasions durant l’année 2016, l’Acting MD participant à 13 d’entre elles. Le conseil d’administration compte trois Standing committees. Premode Neerunjun est responsable du Corporate Governance Committee et Visvanaden Soondram de celui de l’Audit & Risk Management depuis le 3 février, alors que le dernier arrivé, Anoop Nilamber, est lui en charge de l’Investment Committee, reconstitué au mois d’avril 2017.





POSTE DE MANAGING DIRECTOR: Appel à candidatures lancé vendredi dernier



L’appel à candidatures pour le poste de Managing Director de la SIC a été lancé officiellement vendredi dernier. C’est Banoomatee Veerasamy qui occupe pour l’heure ce poste. Selon les informations recueillies auprès des sources du côté de la SIC, à quelques mois de la retraite de cette dernière, qui assure la suppléance au poste de Managing Director à la suite de l’installation au pouvoir de l’Alliance Lepep, une proposition de Pre-retirement handshake avait été rejetée. Mais il semblerait que les procédures en vue de placer un nouveau Managing Director ont été accélérées. Ceux intéressés ont jusqu’au 27 octobre pour faire acte de candidature auprès de la compagnie d’État. En attendant, les salariés se demandent quel package sera proposé à l’Acting Managing Director pour son prochain départ.