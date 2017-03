STATISTIQUES 2016 : La production vivrière et de poissons en hausse

Le relevé 2016 de Statistics Mauritius concernant la production agricole à Maurice indique que le pays a accru sa production de légumes divers de 4,7% alors que les prises de poissons ont augmenté de 20,2% pour s'élever à 15 195 tonnes. Le bilan de Statistics Mauritius fait voir que malgré une réduction de 2,7% de la superficie sous culture vivrière récoltée (soit 7 858 hectares, contre 8 077 hectares en 2015), la production a grimpé, passant de 102 663 tonnes à 107 457 tonnes. Cette hausse est attribuable en grande partie à des conditions climatiques favorables. En revanche, la superficie sous culture de riz a fortement diminué (de 340 hectares en 2015 à 161 hectares en 2016) avec, pour résultat, une réduction sensible de la production de riz non décortiqué, soit 352 tonnes contre 657 tonnes l'année précédente.

Les données officielles montrent que la production de poissons a fait un bond de 20,2% grâce à des prises accrues (+20,7%, à 13 385 tonnes) au niveau de la pêche hauturière (thon et autres prises sur les bancs) alors que la pêche dans nos lagons a rapporté 1 810 tonnes, contre 1 559 tonnes en 2015. Statistics Mauritius rapporte également une légère progression de la production de poulets, qui est passée de 46 400 tonnes à 45 800 tonnes. Pour ce qui est de la viande de bétail, une baisse de 2,8%, à 1 956 tonnes, a été enregistrée, la production de viande de boeuf locale diminuant de 36,5% pour se situer à 54 tonnes. S'agissant de la viande de cabri et de mouton, la production est restée inchangée, soit à 42 tonnes. Par contre, celle de la viande de porc a enregistré une hausse de 12,9%, à 632 tonnes.

Passant en revue la production sucrière 2016, Statistics Mauritius observe une réduction de 5,3% du volume de cannes (3 798 448 tonnes) et de la superficie récoltée (-1,7%, à 51 477 hectares). Mais grâce à un meilleur taux d'extraction (moyenne de 10,18% en 2016, contre 9,14% en 2015) dû à des conditions climatiques favorables, le pays a pu réaliser une meilleure production de sucre : 386 277 tonnes l'année dernière par rapport à 366 070 tonnes en 2015. Concernant la production de thé, la superficie sous culture a augmenté de 8,4% pour s'élever à 622 tonnes avec des retombées positives sur la production de feuilles vertes (7 301 tonnes, soit une hausse de 8,5%) et la fabrication de thé (+4,5%, à 1 353 tonnes).