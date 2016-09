STATISTIQUES—ÉDUCATION SUPÉRIEURE: Le nombre d’étudiants en baisse

Comparé aux trois dernières années, moins de jeunes se sont engagés pour des études supérieures à Maurice en 2015. C’est ce que révèlent les statistiques de l’éducation rendues publiques le mardi 20 septembre. Les dépenses du gouvernement pour l’éducation et la formation pour 2015/2016 s’élèvent à respectivement Rs 15 807 M et Rs 17 468 M.

Alors que l’admission dans les universités à Maurice avait connu un boom, le nombre passant de 45 969 en 2011 à 49 625 en 2012, une baisse a été enregistrée pour l’année 2015. C’est la seule rentrée universitaire avec moins de 50 000 étudiants, soit 48 970 exactement, comparé aux trois dernières années. En 2013, le chiffre était de 50 579 et en 2014, 50 608.

En 2015, 44 % des étudiants ont été admis dans les universités publiques et 33 % dans les institutions privées. 23 % d’entre eux étudient à l’étranger. Les filières les plus prisées sont la comptabilité (10 377), Administration/Management (6 521), ICT (4 051), Engineering (3 974), Médecine (2 804), Banking/Finance (2 268), Éducation (2 456) et Droit (2 113).

Dans les autres secteurs, les statistiques démontrent une nouvelle fois le nombre restreint d’écoles du gouvernement ayant une unité préscolaire. On dénombre 194 de ces écoles contre 653 dans le privé. Les écoles confessionnelles et municipales en comptent 64. Le nombre d’enfants inscrits au préscolaire s’élevait à 29 832 en mars 2015, contre 28 866 en mars 2016.

Quant au primaire, le nombre d’élèves admis continue de baisser, passant de 113 634 en 2012 à 97 300 en 2016. En revanche, le nombre d’écoles a augmenté, passant de 312 à 318. Le nombre d’admissions au secondaire (général et prévoc) a également chuté considérablement, passant de 124 971 en mars 2015 à 120 944 à mars 2016. Sur les 166 collèges enregistrés à Maurice, 68 appartiennent à l’État et 105 sont des collèges privés subventionnés et non-subventionnés.

En ce qui concerne le prévocationnel, 107 institutions en avaient un département. En mars 2016, il y avait 9 792 élèves, dont 6 427 garçons, dans le secteur prévocationnel. Même constat au niveau de la formation technique, avec 6 884 élèves, dont 80 % de garçons.

Les écoles spécialisées, au nombre de 66, comptaient 2 515 admis, soit 214 de plus que 2 015. Les types de handicaps les plus courants sont déficience intellectuelle (37 %) et incapacité physique (9 %).

Pour la période 2015/2016, le gouvernement a dépensé Rs 15 807 M dans le secteur de l’éducation. Pour 2016/2017, la somme est passée à Rs 17 468 M.