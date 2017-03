STATISTIQUES-EN 2016 : Quelque 2 434 femmes victimes de violences

Le ministère de l’Égalité des Genres, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille note que 2 434 femmes ont été victimes de violences domestiques de janvier à décembre 2016. La Gender Unit dénombre 275 cas concernant les hommes. Ces chiffres ont été rendus publics lundi lors d’une conférence de presse animée par la ministre Fazila Daureeawoo à Port-Louis en marge de la Journée internationale de la Femme, qui sera célébrée ce 8 mars. Au total, ce sont 2 709 personnes qui ont été victimes de violences domestiques. Selon le ministère de tutelle, « la prévalence est la même à travers le monde, avec 90% des victimes qui sont des femmes ».

D’autres chiffres concernant l’avancement des femmes dans la société en 2016 ont été diffusés. Ainsi, on note qu’au niveau de l’éducation, au CPE, le taux de réussite était de 80,3% chez les filles et 69,4% chez les garçons. Pour le School Certificate, 75% des filles ont réussi, contre 68,54% des garçons, et en Higher School Certificate, 78,7% de réussites ont été enregistrées chez les filles et 70,9% chez les garçons.

Au niveau du tertiaire, le ministère de tutelle note que la comptabilité est la filière choisie en premier par les garçons et par les filles. L’informatique arrive en deuxième position chez les étudiants et l’administration/gestion chez les étudiantes. Cette dernière filière figure en troisième position chez les garçons alors que les filles optent pour l’éducation en troisième position. Le ministre de tutelle observe que « les filles sont sous-représentées dans les filières comme la technologie et l’ingénierie ».

Évoquant le taux d’alphabétisation, le ministère de tutelle souligne que les derniers chiffres disponibles datent de 2011 et qu'à cette date, 7,7% de la population d’analphabètes étaient des hommes et 12,7% des femmes. Pour ce qui est de la population active, le ministère note qu’au dernier trimestre de 2016, 45% de femmes et 75% d’hommes étaient concernés sur un total de 580 700 personnes. Durant cette même période, 58% de chômeurs étaient de sexe féminin alors que « celui-ci est en général plus qualifié ». Le ministère indique que 28% d’entre elles ont fait des études tertiaires alors que 21% des hommes au chômage ont le niveau équivalent. Le document souligne aussi le nombre de femmes présentes dans les instances décisionnaires dans le secteur public sans toutefois donner d'informations sur le nombre d’hommes à des postes similaires.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME : Grosse mobilisation politique dimanche

Une grosse mobilisation politique est prévue dimanche, en marge de la célébration de la journée internationale de la femme, prévue le 8 mars prochain.

Les quatre principaux partis de l’opposition ont chacun prévu l’organisation d’un congrès dans la matinée de dimanche. Ainsi, le PMSD sera à l’école hôtelière sir Gaëtan Duval, le MMM au Plaza, le Parti travailliste à la municipalité de Quatre-Bornes et le Mouvement patriotique au centre municipal de Belle-Rose.

Pour le PMSD, ce congrès marquera la première grande sortie publique depuis que le parti a quitté le gouvernement en décembre dernier. Une série de réunions de mobilisation a été organisée à travers le pays et depuis le début de la semaine un vidéoclip sur le thème “La Différence” est diffusé à travers Facebook et whatsApp. Ce clip met en scène des figures connues et moins connues des femmes qui se réjouissent de faire partie du PMSD. Un deuxième clip est en préparation et devrait sortir avant la fin de la semaine. En marge du congrès, le PMSD organisera un camp médical. Ainsi, une quinzaine de médecins, dentistes et oculistes offriront gratuitement des consultations médicales aux femmes qui le souhaitent. « C’est la première fois qu’une telle initiative est prise par un parti politique », constate Mamade Kodabaccus, secrétaire général des bleus.

Parmi les intervenants au congrès figurent Xavier-Luc Duval ainsi que les dirigeantes de l’aile féminine du PMSD.

Pour sa part, l’aile féminine du MMM a convoqué les militantes et les Mauriciennes en général à un congrès dans la salle des fêtes rénovée du Plaza. Il sera question des grands problèmes qui affectent la femme mauricienne.

Le Mouvement patriotique réunira les « femmes patriotes » à un congrès au centre municipal de Belle-Rose autour du thème « la femme mauricienne : nouveaux défis ». Outre Alan Ganoo et Jean-Claude Barbier, plusieurs jeunes femmes s’adresseront à l’assistance.

Finalement, le Parti travailliste a prévu d’organiser un congrès à la municipalité de Quatre-Bornes dimanche matin. La manifestation aura pour thème « Empowering the women ». Le congrès sera dominé par l’intervention du leader du PTr Navin Ramgoolam, qui passera en revue la situation politique et parlera de l’apport du PTr dans la société mauricienne.