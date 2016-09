STE-CROIX : La maison en construction de Nazly Juganaden dévalisée

Cela fait deux semaines qu’un vol a été perpétré dans une maison en construction située à la rue Ste Marie Champville, à Ste-Croix. Depuis, Nazly Juganaden, la propriétaire des lieux, ne parvient plus à dormir sur ses deux oreilles. Il était prévu que ses deux enfants, son mari et elle emménagent durant les mois à venir mais les travaux devront désormais durer plus longtemps car les cambrioleurs ont emporté plusieurs équipements et appareils électriques, dont le montant s’élève à environ Rs 200 000.

Cela faisait environ deux ans que la maison de Nazly Juganaden, propriétaire d’un commerce situé à La Tour-Kœnig, était en construction à la rue Ste Marie Champville, à Ste-Croix. Elle raconte que ses proches et elle devaient déjà y être installés mais que les travaux ont été temporairement stoppés car elle a dû utiliser l’argent prévu à cet effet pour se soigner. D’habitude, les lieux sont surveillés par un gardien en soirée mais il y a deux semaines, lorsqu’elle a à nouveau souffert de troubles de santé, elle a préféré utiliser l’argent prévu pour payer ce dernier pour consulter dans le privé. Elle a ainsi demandé au gardien de prendre congé durant une semaine et a laissé la maison en construction sans surveillance.

Jeudi le 18 août, elle avait reçu un appel de sa belle-sœur, qui est domiciliée à Ste-Croix, l’informant qu’un vol avait été commis dans la maison. Une voisine s’était aperçue qu’un réfrigérateur neuf traînait dans la cour, et que les vitres de la porte de derrière avaient été brisées, et avait aussitôt informé le contracteur de Nazly Juganaden, qui avait ainsi relaté les faits à sa belle-sœur. Aussitôt, la police d’Abercrombie a été contactée et est arrivée sur place accompagnée de la propriétaire, qui devait alors se rendre compte que les lieux avaient été quasiment vidés. Parmi les objets emportés par les cambrioleurs figurent des ventilateurs, un climatiseur, des lampadaires, des fils électriques, des équipements de cuisine en granit et en inox, un lecteur DVD et des outils, entre autres. Le préjudice est estimé à environ Rs 200 000, indique Nazly Juganaden.

Cette enquête est actuellement menée par la brigade criminelle d’Abercrombie. À première vue, le cambriolage a été commis par plusieurs individus qui s’étaient déplacés dans un véhicule. Vu le nombre d’objets emportés, il est impossible qu’ils aient pu sévir en une seule nuit. Ils se sont introduits dans la cour en passant par un terrain se trouvant derrière la maison et sont entrés à l’intérieur après avoir brisé les vitres de la porte de derrière et endommagé les antivols. Pendant qu’ils commettaient leur forfait, ils ont coupé l’électricité et placé les hardboads se trouvant sur place devant les fenêtres. Les voleurs auraient essayé d’emporter le réfrigérateur également mais ne sont pas parvenus à le faire passer par-dessus le mur, raison pour laquelle ils l’ont finalement laissé dans la cour. Malheureusement, ce qui rend la tâche des enquêteurs plus difficile est le fait que les cambrioleurs portaient des gants au moment des faits.

Aujourd’hui, Nazly Juganaden ne sait plus quoi faire afin de récupérer ses affaires. « Les travaux étaient presque terminés, on devait emménager dans pas longtemps. Désormais, je ne souhaite même plus mettre les pieds ici. Mon mari devait monter la garde durant les jours où a été commis le vol mais je l’ai empêché de le faire. Qu’aurait-il pu lui arriver s’il était sur les lieux et que les voleurs avaient fait irruption dans la maison ? Il aurait pu y laisser la vie. Nous ne sommes pas en sécurité ici », se lamente-t-elle. Elle soupçonne des récidivistes habitant la localité d’être les auteurs du vol. Ce matin, Nazly Juganaden s’est à nouveau rendue dans les locaux de la brigade criminelle d’Abercrombie afin de remettre aux enquêteurs les images des objets emportés par les malfaiteurs. Celles-ci devraient leur permettre de faire progresser l’enquête.